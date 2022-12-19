«Макрон обещает французские ЗРК, спасибо ему, но это не Patiot» – Зеленский

Украина ведет переговоры по поводу поставок Киеву французского зенитного ракетного комплекса малой дальности «Кроталь», об эффективности которого пока сказать нечего.

Об этом в интервью французскому телеканалу «LCI» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос французского журналиста, что могло бы помочь Украине в борьбе с «иранскими дронами», Владимир Зеленский отметил, что уже ведет на этот счёт переговоры.

«Противовоздушная оборона, противоракетная оборона. Например, сейчас с Французской Республикой, с моим коллегой Эммануэлем Макроном мы договаривались о системах «Кроталь» (французский всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности – ред.), я очень благодарен, я не знаю, как они работают, они еще не начали работать.

У нас есть такие примеры с американскими партнерами «NASAMS» или с немецкими партнерами «Iris-T», мы боремся за системы, которые зависят от решения Италии и Франции – это «SAMP-T» и другие зенитные установки, все это поможет.

Есть государства, которые способны сегодня нам помочь, у них есть на своем вооружении, в своей защите, у них есть современные системы ПВО и ПРО. И «Patriot», которые важные для нас, это другая дистанция, радиус поражения, радиус защиты, поэтому это очень важно», – заявил Зеленский.