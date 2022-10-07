Макрон обещает Украине еще больше французского оружия, а канадская разведка вселяет оптимизм в ВСУ

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Новости Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз в скором времени пришлет на Украину еще больше военной техники, включая дальнобойное оружие из Франции.

Объявление об этом состоялось в рамках саммита Европейского политического сообщества, сообщает CNN.

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Как отметил Макрон, ЕС продолжает «продвигать просьбы», которые он получил от Украины, в том числе относительно французских самоходных гаубиц CAESAR.

Макрон отметил, что все 44 страны на саммите «четко выразили свое осуждение этой российской агрессии» на Украине.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину с финансовой, гуманитарной и с военной точки зрения», – сказал Макрон.

Напомним, британский премьер Лиз Трасс и президент Франции Эммануэль Макрон на европейском саммите в Чехии заверили в готовности оказывать поддержку Украине до тех пор, пока это будет необходимо для победы над Россией.

В свою очередь канадская разведка вселяет оптимизм в украинское руководство. В опубликованном отчете утверждается, что российская армия вряд ли сможет отвоевать утраченные территории в Херсонской области, потерянные в результате контрнаступления украинцев в последние дни.

«Вследствие истощения сил и крайне ограниченных возможностей подвоза пополнения у российской армии не хватает ресурсов на контратаку», – цитирует BBC отчет канадской военной разведки.

Как считают в пресс-службе канадской разведки, положение российских частей к северу от Днепра становится все более опасным, и новые успехи украинцев в этом районе не станут для Канады сюрпризом.