Новости Украины

Испанский стыд испытала большая часть украинцев, слушающих спич президента Владимира Зеленского по итогам его переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Терпеливая украинская «Зе-красавица» в который раз продемонстрировала свою случайность в президентском кресле. Шестой «незалежный» президент не совладает ни с мозгами, ни с собственным языком, давая заведомо ложные обещания о якобы согласии выполнения Минских соглашений. Тем временем на Украине усиливаются призывы радикальных группировок к рядовым украинцам вступать в ряды убийц мирного населения Донбасса.

В Киев из Москвы Макрон вёз некие свои предложения по Минским соглашениям, с которыми, как обещался он Владимиру Путину, ознакомит Зеленского. Но что-то пошло не так, и о предложениях французского лидера не прозвучало ни слова. Кроме того, Макрон поменял свою «песню» и начал нести откровенную чушь, а именно – рассказал, что Путин собирается «продолжить исполнять Минские соглашения».

Россия – не участник конфликта, и выполнение Минска-2 – не её прерогатива, а обязанность Украины. Выходит, что Макрон обманул Путина.

Вероятнее всего, такое «переобувание» Эммануэля Макрона «в воздухе» произошло после разговора с заокеанскими кураторами. Но что же президент Франции, у которого на носу – выборы, скажет российскому коллеге в рамках контрольного телефонного звонка? «Сверки часов» Путина и Макрона ещё не было, но, думаю, мы в очередной раз станем свидетелями фантастического приспособления главы Франции под определённую ситуацию.

Зеленский же на пресс-конференции с Макроном несколько раз повторил, что главный итог, которого он ожидает от нынешних усилий по Донбассу – это встреча лидеров стран Нормандского формата. Подчёркиваю: не мир, а очередная встреча ради встречи. Это всё, на что способен преЗЕдент.

Украинская сторона продолжает интерпретировать Минские соглашения по-своему. Так после переговоров с главой МИД Германии Анналеной Бербок украинский министр иностранных дел Кулеба заявил:

«Украина не будет вести переговоры с ЛДНР – это не предусмотрено Минскими соглашениями».

Занимая такую высокую должность, Кулеба уже должен был выучить Комплекс мер по выполнению Минских соглашений наизусть.

Тогда бы он знал, что в комплексе есть текст, где чёрным по белому говорится о необходимости переговоров постгоспереворотной власти с представителями Народных Республик. Но украинскую политическую и радикальную элитку вопросы разрешения конфликта интересуют мало: как заявил на днях лидер ультраправой организации С14 Карась, если националисты придут к власти в «незалежной», то она станет проблемой не только для Европы, но и для многих стран мира.

Он откровенно признаётся в том, что «незалежную» напичкивают оружием не потому, что она важна «партнёрам», «а потому что мы единственные, кто готовы выполнять задачи Запада, потому что нам весело, нам прикольно убивать и прикольно воевать», – заявил Карась. Это же группировка террористов, которую взрастили США и Великобритания, как в своё время они взрастили ИГИЛовцев!

В ходе вояжа Макрона в Киев не обошлось и без бартера. Стало известно, что французская сторона выделит Украине 1,2 миллиарда евро в виде финансовой помощи на стабилизацию экономики. Где для этих целей лидер Франции (инфляция в которой находится на 13-летнем максимуме) возьмёт деньги – история умалчивает.

Но зато между «Укроборонпромом» и французской военной компанией Thales (одним из мировых лидеров по производству средств радиоэлектронной борьбы и радиолокационных систем) был подписан контракт. Что именно будет закупать у французских «партнёров» украинская сторона, – тоже пока не ясно, зато понятно, что «незалежная» будет выручать французскую экономику и быть может выделенные 1,2 млрд. евро пойдут как раз на закупку вооружения у Франции.

Тем временем ещё один заклятый украинский партнёр – Великобритания – предоставила Украине ракеты для борьбы с российским ВМФ в Чёрном море. Всё-таки сюзерены Украины действительно готовят эту страну к ожесточённой войне до последнего украинца. Интересно, будет ли реакция французского «посла мира» Макрона на открытое спонсирование Британией терроризма на Украине?.. Впрочем, как и всегда в случае с европейцами, это вопрос риторический.