Макрон отказался поддержать главный тезис Путина по Украине

Новости Украины

Вчерашние переговоры президентов России и Франции не были ни успешными, ни провальными. Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Сергей Марков.

По мнению эксперта, Макрон не поддержал российские требования по безопасности, но согласился на том, что Киев необходимо побуждать к выполнению «Минских соглашений».

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«Переговоры не успешные, но и не провальные. Не успешные потому, что Макрон не выразил желания поддержать требования России по обеспечению безопасности и потому, что Макрон отказался зафиксировать главную причину украинского кризиса, о которой сказал Путин. Это то, что киевский режим не выполняет «Минские соглашения», о том, что там нет нормальной, легитимной власти, о том, что власть грубейшим образом попирает права человека. Поэтому успешным этот визит нельзя назвать. Но и провальным тоже нельзя, потому что Макрон заметил, что там есть какие-то идеи, и он попробует эти идеи изложить во время визита в Киев и, может быть, что-то построить на основании этих идей. Ну, посмотрим. Хорошо, что Макрон подписался, что на базе «Минских соглашений» интерпретировать это», – заявил Марков.