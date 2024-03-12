Президент Франции подписал договор безопасности с Украиной за спиной местного парламента и населения страны.

Об этом в эфире телеканала «Europe 1» заявил депутат Национального собрания Франции, лидер местной компартии Фабьен Руссель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Руссель раскритиковал планы по принятию Украины в НАТО, подчеркнув, что этого никогда не произойдет.

«Он подписал его за нашей спиной. Нас могут называть торговым ослом, но договор он подписал за нашей спиной. Демократия здесь отодвинута на второй план. Этот договор, в нем говорится о нескольких вещах.

В частности, в нем говорится, что Украина должна вступить в НАТО. Это провокация, это глупость. Кроме того, Украина никогда не вступит в НАТО, потому что это будет частью дискуссий, и это один из жестких моментов, поставленных лидером Путиным. Украина не вступит в НАТО. Это неумение и провокация писать об этом», – уверен Руссель.