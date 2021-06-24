Макрон отверг просьбу Косово о безвизе

24.06.2021, Белград, Алексей Топоров

После встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном «премьер-министр» Косово Альбин Курти заявил, что либерализации визового режима с ЕС для жителей края по-прежнему не будет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«18 июля исполняется три года с тех пор, как Европейская комиссия приняла решение об отмене визового режима для Косово, и теперь мы повторили нашу просьбу об этом. Франция не обязуется этого делать», – сказал по итогам встречи с Макроном Курти, которого цитирует lajmi.net.

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По сути, это означает, что Париж по-прежнему будет блокировать принятие решения по безвизу для жителей Косово в Евросоюзе. В качестве причин называются организованная преступность, торговля людьми, коррупция и массовая миграция жителей Косово в ЕС.

«Мы боремся с коррупцией, против организованной преступности, и количество мигрантов в ЕС сократилось, и мы хотели надеяться, что этот визит во Францию ​​уменьшил бы их скептицизм. Мы должны укрепить наш дом, нашу страну и надеяться, что друзья в ЕС помогут нам покончить с этой несправедливостью», – пожаловался Курти.

Курти также рассказал, что в ходе встречи в Париже обсуждался и диалог с Сербией, и что независимость Косово не ставится под сомнение французской стороной.

«Мы готовы говорить с Сербией о статусе наших отношений, а не о нашем статусе, потому что он был установлен 13 лет назад, когда Косово было провозглашено независимым государством. Таким образом, обсуждение закончилось в юридическом смысле. Мы привержены конструктивному диалогу. Сербия заявляет, что никогда не признает Косово, а от Косово требуют каких-то дополнительных вещей», – добавил глава сепаратистского правительства.