Макрон поместил киевских рогулей где-то между Лиссабоном и Владивостоком

19.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Владимиром Путиным в Париже опроверг один из главных тезисов украинской пропаганды, которая, как известно, утверждает, будто бы Киев на Донбассе остановил «московскую азиатскую орду», угрожающую всей остальной Европе.

«Я думаю обо всём том, что произошло за последние десятилетия, то, что смогло нас отдалить друг от друга. Я знаю, что Россия – европейская страна до глубины души. И мы верим в эту Европу, которая идёт от Лиссабона до Владивостока», – сказал Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один великий русский писатель Достоевский говорил (по памяти): «У русских есть такая особенность по отношению к другим европейским нациям. Русский становится наиболее русским, когда он был наиболее европеец». То есть необходимо, чтобы российские граждане слились с европейским миром. Поэтому я верю в эту европейскую концепцию, я верю в то, что мы должны заново перестроить, пересмотреть архитектуру доверия между Россией и Евросоюзом. Франция в этом плане сыграет полностью свою роль», – заверил французский президент.

Макрон напомнил, что Париж поддержал возвращение российской делегации в ПАСЕ вопреки протестам Украины. Париж выступает против изоляции Москвы и выступает за диалог с ней, несмотря на наличие разногласий.

«Поскольку Россия является европейской страной, она имеет своё полное, полноправное место в европейской семье. Именно поэтому Франция приложила все усилия для того, чтобы Россия вернулась в лоно Совета Европы. И, поскольку Франция является председателем Совета министров Совета Европы, мы смогли воспользоваться данной возможностью и предпринять необходимые меры», – сказал он.

«Конечно, мы понимаем и знаем процедуры принятия решений в Евросоюзе, но поддержка Франции по ряду вопросов, в том числе, скажем, по упомянутому мною вопросу, связанному с возвращением России в Совет Европы, позиция Франции сыграла существенную, если не ключевую роль», – подтвердил российский лидер.

«Россия простирается до Тихого океана, это все пространство европейской культуры. Это важно понимать. Но дело не в этом, дело не в том, что сегодня это кажется невозможным. То, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать неизбежным. Мы исходим из этого. И я думаю, что если мы будем об этом думать, будем ставить перед собой такие цели, а они, безусловно, в стратегическом смысле очень важны и для Европы, если она хочет сохраниться как центр цивилизации, и для России», – подчеркнул Путин.