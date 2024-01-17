Макрон пообещал дать Украине крылатые ракеты, гаубицы и авиабомбы

Франция подпишет с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, аналогичное тому, заключила Британия.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы завершаем работу над таким соглашением, которое будет подписано в ближайшие недели, двусторонним, действительно допускающим элементы гарантий. Мы собираемся осуществить новые поставки – около 40 ракет SCALP и несколько сотен бомб, которые ожидают наши украинские друзья», – сказал президент Франции.

«Мы также расширили производство в рамках военной экономики, что позволит поставлять гораздо больше оборудования нашим украинским партнерам, в частности, «Цезари», которые им необходимы. И поэтому мы продолжим помогать Украине в ее учебных потребностях, чтобы удержаться на фронте и защитить свое небо…

Я сам поеду в феврале в Украину, объявлю о завершении этих текстов. Поставки боеприпасов, о которых я говорю, начнутся, и каждый раз, когда мы объявляем о себе, мы делаем это практически в режиме реального времени, как вы знаете», – заявил Макрон.