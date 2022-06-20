Макрон потерял большинство в парламенте. Францию ждет «коалициада»

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Коалиция президента Франции Эмманюэля Макрона «Вместе» потеряла абсолютное большинство в парламенте. На втором месте левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Меланшона, на третьем – ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

Хотя по итогам выборов коалиция Макрона заняла первое место и получит 245 мест, однако по французскому законодательству для абсолютного большинства и мандата на формирование правительства нужно 289 мандатов.

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«Кристоф Кастаньер – лидер макроновского движения LREM и в прошлом глава МВД проиграл в своем округе левым. Брижит Бургиньон – министр здравоохранения Макрона проигрывает и должна подать в отставку. Бывший глава национальной ассамблеи Ришар Ферран проигрывает левым», – комментирует итоги голосования в округах российская корреспондентка во Франции Анастасия Попова..

Действующая премьер Франции Элизабет Борн отметила, что потеря большинства в Национальном собрании президентским блоком “Вместе!” представляет большую угрозу для страны.

«Никогда во времена Пятой республики в Национальном собрании не наблюдалась такая конфигурация. Эта ситуация представляет угрозу для нашей страны с учетом вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне. Но мы должны уважать это голосование и сделать из него выводы», — заявила Борн.

«Катастрофическим» для Эммануэля Макрона называет итоги парламентских выборов и издание Politico. Теперь президентской партии придется вступать с кем-то в коалицию. Такая ситуация во Франции впервые со времен переизбрания на второй срок социалиста Франсуа Миттерана в середине 1980-х годов. Тогда Миттеран был вынужден уживаться с правым правительством.

«Парламент будет парализован, и Макрону будет трудно принимать законы и особенно – спорные проекты по реформированию пенсионной системы”, – пишет издание.

Среди вероятных союзников по коалиции для Макрона – республиканцы-голлисты. С их голосами у его блока будет 306 голосов при необходимых 289. Но газета считает, что принятие решений будет все равно серьезно усложнено из-за множества расхождений с потенциальным партнерами по коалиции.

Тем более, что в парламенте с возвышением левых и правых усиливаются голоса тех, кто критикует НАТО и отдельные нормы Евросоюза. Это лозунги не только партии Ле Пен, но и Меланшона, который «хочет выйти из объединенного командования НАТО и не соблюдать положения договоров ЕС, с которыми он не согласен», пишет Politico.

Согласен с такими выводами и российский политобозреватель Борис Рожин.

«Макрон потерпел серьезную неудачу на выборах во Франции. Его партия хоть и победила, но не смогла получить абсолютное большинство, ввиду чего Францию ждет коалиционное правительство, что будет серьезно сковывать действия Макрона в зависимости от того, с кем будет коалиция», – пишет он.

А вот политэксперт Марат Баширов не считает нынешнюю ситуацию фатальной для Макрона.

«Партия Макрона в итоге получила 245 мандатов из 577. Для абсолютного большинства надо было – 289. То есть, для избрания своего премьер-министра надо создавать коалицию с кем-то. Конечно, найдут: купят, пообещают, запугают. Но, дело не в этом. Во-первых, опасная тенденция: реальная угроза сильного левого поворота Франции (131 место у левых). Во-вторых, в сильной поляризации общества: правая Мари Ле Пен впервые стала депутатом парламента Франции, а её партия взяла 89 мандатов», – считает Баширов.

В то же время, по мнению эксперта «в таком «громком» парламенте Макрону будет тяжело проводить свои решения и придётся сместить свой фокус с внешней политики на внутреннюю».