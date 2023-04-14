Макрон пожалеет и возьмет слова обратно – американский генерал грозит раскритиковавшему Штаты президенту Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон, который, вернувшись из Китая, призвал сократить зависимость от США, пожалеет о своих словах и возьмет их обратно.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Алесе Бацман заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ходжеса, зависеть от США – это «добровольный выбор» европейских стран, а Макрону должно быть стыдно.

«Выступление французского президента, действительно, было постыдным и не впечатляющим. Он пытался каким-то образом упустить из виду тот факт, что Китай является полной автократией и кровавым режимом, что он разрушает все те ценности, которые президент Макрон утверждает, что сам поддерживает. Его идея о том, что должен быть сделан выбор между Китаем и США, конечно, смехотворна. Китайцы показали, как мало они уважают господина Макрона, начав большую операцию по окружению Тайваня сразу же после его отъезда. Это нам говорит все о влиянии Макрона на Китай. А потом, его упрек о том, что Европа сильно зависит от США – это, ведь, решение европейских стран. Если они не готовы достаточно инвестировать в свою собственную защиту, то, конечно же, они будут зависеть от США. Что интересно, французы под руководством Макрона, когда разворачивали войска в Мали, полностью зависели от американских воздушных перевозок, логистики и разведки. Так что, если он хочет уменьшить зависимость Франции от США – пожалуйста, пусть начнет заниматься собой… Так что, я думаю, президент Макрон чуть позже пожалеет о своем бесполезном комментарии или возьмет свои слова обратно», – заключил Ходжес.