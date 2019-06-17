Макрон предложил начинать переговоры с ЛДНР, Зеленский отказался

17.06.2019, Париж, Владимир Гладков

Франция готова поддержать Украину в переговорах с Донбассом и Россией, как в рамках Минского процесса, так и Нормандского формата.

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Об этом в ходе пресс-конференции по итогам двухсторонней встречи заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается ситуации в Донбассе, конфликт, который длится уже пять лет и который раздирает Европу. Президент Зеленский сказал, что это приоритет его мандата – восстановить мир, заставить оружие замолчать и пойти на путь переговоров с сепаратистами, которые уже начались, и снова мы хотим вернуться к Минскому формату для того, чтобы Украина вернулась к миру.

И я готов, я уверяю, поддержать вас, господин президент, в этом намерении и также в диалоге с Россией. Когда момент наступит, мы сможем, Франция готова провести заседание Нормандского формата для того, чтобы поддержать обязательства. Но до этого момента нам нужно в ближайшее время иметь определённые жесты, определённые шаги для того, чтобы были подтверждены намерения выполнять эти обязательства», – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мирный процесс необходимо продолжить, однако наряду с этим нужно продолжать санкционное давление на Россию.

«Прежде всего, речь шла о возвращении мира в Украину, так и есть, это мой приоритет, это моя человеческая позиция и это моя позиция как президента. Это то, с чем я засыпаю и просыпаюсь каждый день.

Убеждён, что Европа не сможет чувствовать себя в полной безопасности, пока Россия делает вид, что международного права просто не существует. И Франция, и остальные наши партнёры знают и понимают, что болит у каждого украинца. Никто не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс – бикфордов шнур.

Украинский народ доверил мне поиск сложных компромиссов в Минске, в минском переговорном процессе. Завершение войны и возвращение аннексированных украинских территорий – это моя главная задача. Но я понимаю, что невозможно установить мир военным путём, он будет иметь слишком высокую цену в тысячу человеческих жизней. Единственный ключ к миру – это дипломатическое и санкционное давление. Поэтому я прошу его сохранить», – заявил он.

При этом Зеленский поправил Макрона, уточнив, что с «сепаратистами» никакого диалога не будет – только с Москвой в рамках Минских переговоров и Нормандского формата в будущем.

«Мне кажется, что тут есть сейчас небольшая ошибка: мы не готовы к диалогу с сепаратистами. Мы готовы действовать в Минском формате, мы готовы в Минском формате продолжать отношения, мы готовы прекратить огонь, и я это не раз декларировал, и была уже у нас первая встреча 5 июня нашей трёхсторонней группы от нас, и мы сказали: «Прекращение огня, освобождение пленных». Извините, это прежде всего, это первоочередные вещи, которые обе стороны, которые мы должны сделать в ближайшее время.

Мало того, возвращение наших ребят, возвращение наших политических пленных, которые сейчас находятся в России, в Москве, по всей России, возвращение наших моряков, потому что по этому поводу уже есть решение международного права.

Я думаю, что первый шаг – это возвращение наших пленных, возвращение наших моряков. Это параллельный трек с Минском, не надо всё это смешивать в одно целое.

Потом после этого, я думаю, что мы будем параллельно продолжать Минский и обязательно вернёмся к Нормандскому формату, как мы говорили с господином президентом Макроном, в ближайшее время.

Потому что я не могу, и народ Украины – мы все не можем ждать ещё пять лет, мы хотим завершить войну.

Но, вы знаете, в этом плане, чтобы завершить войну, обе стороны должны хотеть: и Россия, и Украина – мы все должны хотеть закончить войну, не только Украина.

Тем более, что война сейчас не где-то, мы не на какой-то там территории, мы находимся в Украине. Поэтому мы очень хотим, чтобы нас услышали, ещё раз говорю, чтобы мы вернулись к нормальным Минским договорённостям, чтобы мы всё это сделали и у нас закончилась война», – резюмировал Зеленский.