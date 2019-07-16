Макрон прилетел в Сербию

16.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В Белград в понедельник с двухдневным визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. В последний раз сербскую землю лидер этой страны посещал 18 лет назад.

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Макрон объявил, что он прибыл, чтобы «перевернуть новую страницу» в сотрудничестве (как известно, Франция была одним из участников военной кампании НАТО против Югославии).

Он подчеркнул, что в его делегацию вошли художники, кулинары, экономисты, сообщил телеканал Pink.

Вместе с президентом Сербии Александром Вучичем гость открыл памятную доску, посвященную началу модернизации аэропорта Белграда. Концессионером главной воздушной гавани страны, носящей имя Николы Тесла, является французская компания Vinci.

Лидеры провели переговоры тет-а-тет. «Долгий, открытый и честный разговор», – прокомментировал Вучич.

Ожидается, что в общей сложности во время визита Макрона будет подписано более 20 документов, касающихся экономики, инфраструктуры и культуры, а также поставок оружия и военной техники.

Один из договоров будет касаться строительства метрополитена. Обсуждались и другие инвестиционные проекты в Белграде и Новом Саде.