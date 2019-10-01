01.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Украина
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Макрон принял Сенцова в Страсбурге

Ранее освобожденный по обмену из РФ украинец Олег Сенцов во вторник встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном во французском городе Страсбург, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответсвующее видео опубликовал киевский канал UA:Перший.

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Так, в частности, французский президент спросил Сенцова, продолжает ли тот писать.

“Да. Творческий путь – это ещё одна моя дорога”, – ответил украинец, ранее осужденный в РФ по обвинению в терроризме.

Встреча состоялась в кулуарах осенней сессии ПАСЕ.

В Страсбурге 30 сентября стартовала осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая будет длиться до 4 октября. Делегация Украины бойкотирует участие в сессии ПАСЕ, а ряд ее членов прибыли в Страсбург в качестве туристов.

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