Макрон принял Сенцова в Страсбурге

01.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Ранее освобожденный по обмену из РФ украинец Олег Сенцов во вторник встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном во французском городе Страсбург, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответсвующее видео опубликовал киевский канал UA:Перший.

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Так, в частности, французский президент спросил Сенцова, продолжает ли тот писать.

“Да. Творческий путь – это ещё одна моя дорога”, – ответил украинец, ранее осужденный в РФ по обвинению в терроризме.

Встреча состоялась в кулуарах осенней сессии ПАСЕ.

В Страсбурге 30 сентября стартовала осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая будет длиться до 4 октября. Делегация Украины бойкотирует участие в сессии ПАСЕ, а ряд ее членов прибыли в Страсбург в качестве туристов.