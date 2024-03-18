Макрон признался, что ждет звонок от Путина

Анатолий Лапин.  
18.03.2024 09:34
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1066
 
Дзен, Политика, Россия, Украина, Франция


Отметившийся частыми звонками в Кремль в начале СВО президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что возьмет трубку в случае, если ему позвонит российский лидер Владимир Путин.

Об этом Макрон заявил в интервью украинским СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отметившийся частыми звонками в Кремль в начале СВО президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Французский президент назвал своей ответственностью происходящее между Украиной и Россией.

«Да, я подниму трубку. Потому что я чувствую, что это – моя ответственность, и я послушаю, что он будет предлагать. Я считаю, что роль Франции – это быть «нервом войны». То, что Черчилль называл «нервом войны».

Нужно с одной стороны передать Украине все необходимое, чтобы усилить ее обороноспособность, военную технику, но при этом содействовать, чтобы была деэскалация. Нам нужно выйти на устойчивый, справедливый мир. Именно потому, если вдруг он захочет что-то предложить, я послушаю смысл его предложений», – заявил Макрон.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть