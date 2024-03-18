Макрон признался, что ждет звонок от Путина

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Отметившийся частыми звонками в Кремль в начале СВО президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что возьмет трубку в случае, если ему позвонит российский лидер Владимир Путин.

Об этом Макрон заявил в интервью украинским СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Французский президент назвал своей ответственностью происходящее между Украиной и Россией.

«Да, я подниму трубку. Потому что я чувствую, что это – моя ответственность, и я послушаю, что он будет предлагать. Я считаю, что роль Франции – это быть «нервом войны». То, что Черчилль называл «нервом войны». Нужно с одной стороны передать Украине все необходимое, чтобы усилить ее обороноспособность, военную технику, но при этом содействовать, чтобы была деэскалация. Нам нужно выйти на устойчивый, справедливый мир. Именно потому, если вдруг он захочет что-то предложить, я послушаю смысл его предложений», – заявил Макрон.