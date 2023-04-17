«Макрон продался Си за кусочек колбасы» – экс-посол США
Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай – это возмутительный пример несерьёзной антиамериканской дипломатии.
Об этом в эфире канала «Сейчас» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очень смешно сейчас внешнее поведение Макрона. Он не добился никаких успехов, когда он неоднократно совершал поклоны перед Путиным. Сейчас он обратился к Си, к новому персонажу, чтобы делать поклон пред ним.
И он это делает, потому что, во-первых, у него внутри страны большие проблемы, но и потому, что его политика всегда исходит из того, какая политика Вашингтона и как он может хоть немножко отмеживаться от американской внешней политики. И чтобы делать это, он должен преклониться перед американскими противниками. Это несерьёзная дипломатия», – сказал экс-посол.
«Думаю, что его визит дал Си то, что он хотел в отношении Америки, в отношении Тайваня и тоже в отношение доллара в международной финансовой системе. И, может быть, Китай дал ему кусочек колбасы, как Окуджава пел. И за этот кусочек колбасы Макрон решил критиковать Америку», – сказал Хербст.
Спасибо!
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