«Макрон продался Си за кусочек колбасы» – экс-посол США

Вадим Москаленко.  
17.04.2023 17:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Китай, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Франция


Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай – это возмутительный пример несерьёзной антиамериканской дипломатии.

Об этом в эфире канала «Сейчас» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай – это возмутительный пример несерьёзной антиамериканской дипломатии....

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«Очень смешно сейчас внешнее поведение Макрона. Он не добился никаких успехов, когда он неоднократно совершал поклоны перед Путиным. Сейчас он обратился к Си, к новому персонажу, чтобы делать поклон пред ним.

И он это делает, потому что, во-первых, у него внутри страны большие проблемы, но и потому, что его политика всегда исходит из того, какая политика Вашингтона и как он может хоть немножко отмеживаться от американской внешней политики. И чтобы делать это, он должен преклониться перед американскими противниками. Это несерьёзная дипломатия», – сказал экс-посол.

«Думаю, что его визит дал Си то, что он хотел в отношении Америки, в отношении Тайваня и тоже в отношение доллара в международной финансовой системе. И, может быть, Китай дал ему кусочек колбасы, как Окуджава пел. И за этот кусочек колбасы Макрон решил критиковать Америку», – сказал Хербст.

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