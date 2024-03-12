Макрон пытается скрыть проблемы Франции за воинственной риторикой

Президент Франции Эммануэль Макрон рассуждает об отправке войск на Украину, чтобы отвлечь французов от внутренних проблем, обнищания и падения экономики.

Об этом в эфире телеканала «Europe 1» заявил депутат Национального собрания Франции, лидер местной компартии Фабьен Руссель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Русселя, конфликту на Украине нужно положить конец, заставив Макрона отказаться от поддержки боевых действий.

«Я думаю, что он делает выпады воинственным языком, но то, что он сам не на секунду не верит, в то, что Франция будет участвовать. Во всяком случае, я надеюсь, что нет. Но самое главное, что он делает, – он машет «встречным огнем», чтобы отвлечь внимание французов.

И в то же время – катастрофа во Франции. Социальное положение плачевно, покупательная способность французов похожа на снег на солнце, и нет никакого ответа, который был бы дан будь то для фермеров, наемных работников, для наших служб. И поэтому для него это – способ надеть военную одежду и в то же время вести войну, которая наносит большой вред нашей стране», – сказал политик.