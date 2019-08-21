Макрон пытется выменять у Путина уступки за приятные слова
Президент Франции Эммануэль Макрон делает заявления, демонстрирующие, что он готов идти на сближение с Россией, но при этом требует от нее конкретных уступок.
Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Сейчас президент Франции пытается максимально демонстрировать готовность перезагружать отношения между Россией и Западом, отложив в сторону старое противостояние.
Сегодня Запад, вернее, Франция, считает, что без России ключевые в мире вопросы экономического, военного и политического характера решить невозможно.
Но в то же время надо понимать, что от России требуют конкретных уступок во многих сферах. Поэтому заигрывание с Россией – риторическое, его цель – достичь абсолютно практических уступок», – уверен Бортник.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.