По итогам конфликта Украина все равно не сможет вернуть то, что отошло России.

Об этом на пресс-конференции в Париже по итогам встречи с украинским диктатором Владимиром Зеленским заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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