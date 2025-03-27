Макрон расстроил украинцев признанием территориального фиаско Киева
По итогам конфликта Украина все равно не сможет вернуть то, что отошло России.
Об этом на пресс-конференции в Париже по итогам встречи с украинским диктатором Владимиром Зеленским заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Чего хочет Россия? Завоевать максимум украинских территорий. Украина хочет их освободить. Наше желание, чтобы был длительный мир. Как будет урегулирован вопрос территорий – этот вопрос на столе, но сложный вопрос. То есть так или иначе, будет линия фронта и оккупированные территории, эту ситуацию мы знаем.
Относительно этой ситуации, надо, чтобы действовал механизм, который бы позволял гарантировать ненарушение прекращения огня. Или это будет механизм «Ad hoc» [для данного случая], и мы четко распределим тогда в рамках этого механизма Ad hoc, кто за что отвечает. Есть механизм ОБСЕ с 2014 года, но не желает этого президент Украины. Это мы завтра еще обсудим, но это может быть также мандат ООН. Это может быть миротворческая операция с мандатом.
Когда мы говорим о контингенте, мы не говорим о линии фронта, потому что линия фронта будет проведена по результатам мирных переговоров с двух сторон противоборствующей стороны. Они будут влиять на эти переговоры, и как только будет установлено временное прекращение огня, какой именно механизм будет действовать для того, чтобы мониторить режим прекращения огня, мы обсудим это завтра в рамках нашей дискуссии, возможно, с ООН, какой будет этот контингент на линии контакта», – заявил Макрон.
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