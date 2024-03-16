Макрон решил гадить теперь и в Молдове

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Президентка Молдовы Майя Санду излишне эмоционально отреагировала на российский ракетный удар по Одессе, в результате которого в бывшем санаторном комплексе «Мрия» на Дачах Ковалевского было уничтожено свыше 50 украинских боевиков и иностранных наемников, количество раненых превышает 100 человек.

«Украина нуждается в срочной помощи, чтобы защитить себя и защитить мир в Европе. Мое сердце с Одессой», – заявила Санду.

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Молдавская президентка известна своими дисциплинированными выступлениями по широкой географической повестке в интересах Запада, однако здесь речь идет об обслуживании интересов одной страны Франции. Именно французские наемники базировались в «Мрии», но дело не только в этом.

7 марта Санду посетила Париж, где получила из рук французского коллеги Эмануэля Макрона Большой крест Почетного легиона – высшую награду французского государства.

Тогда же министры обороны двух стран подписали соглашение, которое позволит открыть в Кишинёве французскую военную миссию.

Последние дни Макрон активно высказывался об отправке французских войск в Одессу. Как сообщает газета Le Monde в портретном зале Елисейского дворца после заседания Совета национальной обороны и безопасности он заявил перед несколькими гостями мероприятия, что ему «в любом случае в наступающем году придется послать некоторых ребят в Одессу».

Через пять дней, по итогам встречи в Париже с лидерами европейских государств, президент Франции уже публично допустил, что западные войска могут быть отправлены на территорию Украины, потому что «если Россия одержит победу, Молдова окажется под угрозой». По словам Макрона Германия и Польша согласились предоставить усиленную поддержку Кишинева.

Эти парижские веяния вызвали большое беспокойство и возмущение у молдавской оппозиции. Партия социалистов выступила против открытия военной миссии, которые нарушают нейтралитет республики. Социалисты назвали заявления Макрона «безответственными».

«Молдова может стать соучастницей авантюры одной из стран НАТО по расширению военного конфликта», – говорится в заявлении.

С аналогичным заявление выступила партия «Возрождение».

«Все что дают нам зарубежные визиты президента – это нарастание напряженности в регионе», — заявили оппозиционеры.

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый поспешил назвать разговоры о передислокации французских военных спекуляциями. Он уверяет, что речь идет лишь о переводе французского военного атташе из посольства в Бухаресте в Кишинев.

Молдавский публицист Дмитрий Чубашенко считает, что Молдова превращается в поле противостояния между Макроном и Путиным.

«Санду превращает Молдову не то в Бородино, не то в Березину — это, конечно, абсурд. Как абсурд и то, что центральная власть Молдовы и ее региональные власти обращаются за покровительством к внешним партнерам, которые сами находятся в состоянии конфликта. С другой стороны Приднестровье и Гагаузия обращаются за протекцией к другой внешней силе — России. Чем закончится такой баттл, предсказать нетрудно. Макрон — это еще тот защитничек. Францию от своих бывших колоний в Африке защитил. Потом взялся защищать Украину от России и Армению от Азербайджана и Турции. Сейчас вот подрядился защищать кишиневских «чушпанов», – написал Чубашенко в своем тг-канале. «Макрону что терять? Ему терять нечего. У него идёт второй срок и в 2027 году во Франции по любому будет другой президент. Поэтому он может не думать о своём будущем реноме, а играть сейчас и на полную. Тем более, Москва капитально поджала Париж в Африке. Поэтому сейчас Франция активизируется на постсоветском пространстве. То есть, если Россия всерьёз подойдет к Одессе, Молдавия немедленно станет натовским хабом и прокси заодно. Откуда можно будет держать под прицелом всё, что происходит в Одессе», – пишет российский политолог Юрий Баранчик.

«То есть, поляки войдут в западные области Украины (Восточные кресы) и заберут их себе. Французы хотят Одессу с портами. Немцам будут предлагать поучаствовать в разделе энергосистемы без захвата земель. Румыния поглотит Молдову. Макрон рассчитывает, что Россия не рискнет убивать французов потому что у Франции есть ядерное оружие», – прогнозирует его коллега Марат Баширов.

«Макрон либо пугает жителей Одессы, либо приглашает в Одессу русского солдата. Интересно, он деревенский дурачок, или засланный казачок?», – задается вопросом политический эксперт Павел Данилан.

«Кто-то должен предоставить усиленную поддержку Гагаузии и Приднестровью», – призывает писатель Захар Прилепин.