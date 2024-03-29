Макрон рискует выучить урок Наполеона и обвалить свою Олимпиаду – американский аналитик

Константин Серпилин.  
29.03.2024 16:47
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Спецоперация, Спорт, Украина


Президент Франции Эммануэль Макрон рискует разделить судьбу одного из своих предшественников Наполеона Бонапарта, который проиграл в войне с Россией.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Франции Эммануэль Макрон рискует разделить судьбу одного из своих предшественников Наполеона Бонапарта, который...

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«Что произойдёт, если президент Франции Макрон окажется достаточно глупым, чтобы отправить на Украину войска?», – спросил ведущий.

«Он усвоит урок, который усвоил Наполеон – не посылай французские войска в Россию. Потому что они оттуда не выберутся.

И чем больше я об этому думаю, тем больше мне кажется, что он вряд ли это сделает. Потому что, если он это сделает, то он испортит Олимпиаду этим летом.

И я думаю, последнее, что он хочет сделать – это бросить гаечный ключ в колёса Олимпиады. Это может обернуться катастрофой», – сказал Джонсон.

«Но если он это сделает, Путин совершенно ясно дал понять, что их убьют, если они на самом деле будут вовлечены в военные действия», – добавил аналитик.

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