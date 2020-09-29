«Макрон роняет свой политический авторитет встречей с Тихановской» – Коротченко

29.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Запланированная на вторник встреча в Вильнюсе президента Франции Эммануэля Макрона с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской, только ударит по авторитету французского лидера, а любые принятые на этих переговорах решения уже никак не подействуют ни на Минск, ни на Москву.

Об этом в эфире в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первоначально Литва хотела быть главным модератором событий в Белоруссии и не случайно, что именно в Литву сбежала Тихановская. Не случайно, что именно Литва пока фактически единственная из западных стран признала её в качестве главы белорусского государства. А дальше наступил определённый ступор.

При всех своих амбициях, Литва слишком крошечное государство, прибалтийский лимитроф, которая просто не справилась с этой задачей. Поэтому на помощь зовут Макрона. Поскольку Лукашенко, мягко говоря, проигнорировал все призывы и угрозы Вильнюса для того, чтобы организовать круглый стол оппозиции и Лукашенко, где Лукашенко сдал бы власть», – заявил Коротченко.

«Вильнюс проехал мимо, поэтому сегодня позвали Макрона. Сегодня приезжает президент Франции с очаровательной женой, француженкой на сто процентов, но это главная содержательная часть визита. Потому что мы полюбовались на элегантную жену президента Франции, но визит Макрона носит абсолютно деструктивный характер.

Он приехал нести демократию в Беларусь. Франция уже принесла «демократию» в Ливию – страна разорвана, идёт гражданская война, одни ливийцы убивают других. У Франции не получается роль миротворца, но есть, очевидно, желание играть большую роль в европейских делах.

В данном случае неизвестно, действовал ли Макрон искренне или его мотивировали приехать, но этот визит абсолютно деструктивен. Никакие попытки давления ни на Лукашенко, ни на Путина не приведут к желаемому результату», – подчеркнул эксперт.

По его словам, коллективному Западу стоит успокоиться и признать, что сегодня белорусская карта проиграна.

«Поэтому можно грозить санкциями, можно совершать визиты, можно говорить о демократии. Результат будет тот же самый – Тихановская с политической точки зрения сегодня никто. Встречаясь с ней, Макрон просто роняет свой политический авторитет», – добавил Коротченко.