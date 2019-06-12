Макрон считает, что Россия должна «приложить усилия», чтобы ее восстановили в G7

12.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Франции Эммануэль Макрон не усматривает оснований для восстановления формата «Большой восьмерки» с Россией, но выступает за усиление динамики в стратегическом диалоге с Москвой, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом французский лидер заявил в интервью франкоязычному швейцарскому телеканалу RTS.

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«Я считаю, что сегодня Россия должна приложить усилия… Я считаю, что пока нет четкого и действенного прогресса в Минском процессе, восстановления G8 не может быть», — подчеркнул Президент Франции, председательствующей ныне в «Большой семерке».

Макрон исключил участие президента РФ Владимира Путина в саммите G7, который французская сторона будет принимать 24-26 августа в городе Биарриц, из-за отсутствия прогресса в урегулировании «украинского кризиса».

Вместо этого, он заявил, что планирует в течение ближайших недель активизировать динамику стратегического диалога с Москвой и обсудить этот вопрос лично с Путиным.

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Как известно, Россию исключили из формата G8 после событий в Крыму и начала войнв на Донбассе.