Макрон спровоцировал массовые беспорядки в Северной Македонии

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В столице Северной Македонии Скопье пятый день продолжаются беспорядки и протесты против правительства, которое поддержало предложение президента Франции Макрона по условиям вступления страны в ЕС.

Македонское МВД уже сообщило о 47 пострадавших полицейских, 11 из них получили тяжелые ранения. После инцидента спецполиция разогнала демонстрантов, находившихся перед зданием парламента, задержав некоторых из них.

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Митингующие, протестовавшие несколько дней подряд, бросали в полицию петарды, дымовые шашки и другие предметы, а также снесли забор перед парламентом.

В пятый день протестов они приобрели характер межэтнических столкновений македонцев с албанцами, которых в стране уже почти половина населения.

Дошло до применения огнестрельного оружия, есть раненые. Изначально поводом для народного недовольства послужило предложение французского лидера пойти на уступки Болгарии. Они должны включать в себя признание того, что македонский язык основан на болгарском, признание болгарского меньшинства и закрепление его статуса в Конституции страны и прочее. Только на таком условии София может снять вето на вступление Северной Македонии в ЕС.

Проалбанское правительство на эти шаги уже согласилось, что не понравилось македонской части населения, которое и вышло на протесты.

Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски осудил нападения на полицию во время акции протеста во вторник вечером, подчеркнув, что насилие ничем нельзя оправдать.

«То, что произошло прошлой ночью перед парламентом, не является истинным лицом европейской Республики Северная Македония, страны – члена НАТО. Протесты — это демократическое право каждого гражданина, но насилие ничем нельзя оправдать», — заявил Ковачевски в посте на своей странице в Facebook.

Министр внутренних дел страны Оливер Спасовский объявил о жесточайших наказаниях для организаторов и участников беспорядков.

П его словам, в отношении организаторов акции протеста проводится оперативно-розыскная работа и расследование.