Макрон: Требование прекращения огня во время Олимпиады будет касаться только России, а не Украины

Вадим Москаленко.  
15.06.2024 22:09
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Русофобия, Украина


В ООН вскоре примут резолюцию с требованием прекращения огня на время Олимпийских игр, но соблюдать её должна будет только РФ, а не Украина. Об этом на антироссийском саммите в Швейцарии заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ООН вскоре примут резолюцию с требованием прекращения огня на время Олимпийских игр, но...

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«У нас будет резолюция, которую примет Генассамблея ООН по поводу Олимпийского перемирия, но мы не рассматриваем это перемирие как обязательство касательно Украины. Это призыв к России прекратить свою агрессию и её атаки против гражданских. Мне кажется, что усиление давление в этом контексте, чтобы иметь перемирие со стороны России, является очень важным», – разглагольствовал Макрон, чья партия накануне с треском проиграла выборы в Европарламент.

Он предложил сообща составлять требования, которые позже будут выдвинуты Москве.

«Я предлагаю, чтобы параллельно мы вместе работали над продолжением этого процесса, чтобы расширить представительства стран в этом процессе. Чтобы избежать разделения мира, и избежать соревнования инициатив. А работать вместе, и выстраивать то, что станет набором ключевых требований глобального сообщества, которые мы могли бы положить на стол россиянам. Мне кажется, это лучший способ помочь Украине», – подытожил «лягушатник».

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