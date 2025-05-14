Макрон трижды огорчил Украину в одном интервью

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По возвращении из Украины в Париж президент Франции Эммануэль Макрон дал большое интервью телеканалу TF1, в котором повторил тезис о готовности Франции применить к России новый пакет санкций, если Москва откажется от перемирия на Украине и намеченные на 15 мая переговоры в Стамбуле не состоятся.

Однако, прозвучали в интервью и куда менее обнадеживаюшие Киев тезисы. Так, по словам Макрона, Франция не может наращивать военные поставки Украине, поскольку уже и так отдала ВСУ «все, что могла».

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Печаль и на финансовом фронте. Макрон признал, что многочисленные заявления евродеятелей о предстоязей конфискации замороженных российских активов – не более, чем пустословие. Ведь, по словам Макрона, активы РФ невозможно конфисковать из-за отсутствия юридических рамок для этого.

При этом Макрон признал, что Россия может вернуть свои активы в случае распада общего на Западе санкционного режима. Например, если США или ряд стран ЕС в одностороннем порядке снимут свои санкции. Макрон призвал не допустить такого сценария.

Вишенкой на торте стало обьяснение Макрона, зачем Франции понадобилось размещать своих военных на Украине после гипотетического обьявления перемирия. Оказывается, это нужно потому, что Украину никто не собирается принимать в НАТо – ни во время войны, ни после нее.

«Мы не можем оставить Украину одну. Поскольку она не вступит в НАТО, мы предлагаем альтернативные гарантии», – заявил Макрон.

Президент Франции подтвердил, что на передовую французских военных предусмотрительно не введут:

«Союзники разместят свои подразделения на украинской территории, но вдали от линии фронта, в стратегически важных точках. Мы будем проводить совместные операции, тем самым подтверждая нашу солидарность».

Правда, в таком случае непонятно, в чем ценность пребывания французов на Украине. Но, по словам президента Франции, это нужно, «чтобы создать эффект сдерживания».

«Если Россия вмешается, если нарушит мир — она нападёт не только на Украину, но и на союзные силы. А значит, это станет фактором, способным её остановить», – добавил Макрон.

Каким образом сдержат Россию военные, размещенные в глубоком тылу, Макрон не уточнил.

Общим рефреном интервтю стали утверждения о том, что «происходящее в Украине касается нашей безопасности»

Впрочем, судя по первым откликам из Украины, как минимум часть тамошних «ястребов» весьма скептически оценила защитный потенциал Парижа.