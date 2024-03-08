Макрон угрожает перейти красные линии в украинской войне
Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что готов направить войска на Украину.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает газета Le Figaro, ссылаясь на встречу Макрона с лидерами парламентских партий Франции.
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В ходе встречи, как сообщили присутствующие на встрече, Макрон заявил, что не намерен устанавливать «никаких ограничений» или «красных линий» в поддержке Украины Францией.
«Макрон упомянул сценарий, который может инициировать интервенцию: продвижение фронта в сторону Одессы или в сторону Киева», – сообщил представитель Компартии Франции Фабьен Руссель.
Практически все оппозиционные партии раскритиковали Макрона.
При этом Макрона раскритиковали все представители оппозиционных фракций.
«Украинцы никогда не просили нас о наземных войсках. Вместо того, чтобы пытаться добиться известности посредством провокаций, президент должен сдержать обещания, которые он дал Украине, особенно в отношении боеприпасов и оружия», – заявил лидер Социалистической партии Оливье Фор.
Достаточно жестко высказался глава партии RN Джордан Барделла:
«Его воинственный настрой, который не исключает отправки французских солдат, беспокоит страну. Макрон изолировал себя на международном уровне своей позицией и играет на руку президенту России Владимиру Путину, разоблачая внутриевропейские конфликты. Роль Франции – определить красные линии».
А лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон назвал идею Макрона «безумием».
Пока Елисейский дворец не комментировал встречу, но сегодня министр обороны Франции Себастьян Лекорню посчитал нужным уточнить, что речь не идет об участии в боевых действиях.
«Не боевые войска на земле, как говорилось тут и там, потому что президент Республики заявил, что никакой кобеллигенции [совместного участия в войне] нет», – отметил Лекорню.
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