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Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что готов направить войска на Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает газета Le Figaro, ссылаясь на встречу Макрона с лидерами парламентских партий Франции.

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В ходе встречи, как сообщили присутствующие на встрече, Макрон заявил, что не намерен устанавливать «никаких ограничений» или «красных линий» в поддержке Украины Францией.

«Макрон упомянул сценарий, который может инициировать интервенцию: продвижение фронта в сторону Одессы или в сторону Киева», – сообщил представитель Компартии Франции Фабьен Руссель.

Практически все оппозиционные партии раскритиковали Макрона.

При этом Макрона раскритиковали все представители оппозиционных фракций.

«Украинцы никогда не просили нас о наземных войсках. Вместо того, чтобы пытаться добиться известности посредством провокаций, президент должен сдержать обещания, которые он дал Украине, особенно в отношении боеприпасов и оружия», – заявил лидер Социалистической партии Оливье Фор.

Достаточно жестко высказался глава партии RN Джордан Барделла:

«Его воинственный настрой, который не исключает отправки французских солдат, беспокоит страну. Макрон изолировал себя на международном уровне своей позицией и играет на руку президенту России Владимиру Путину, разоблачая внутриевропейские конфликты. Роль Франции – определить красные линии».

А лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон назвал идею Макрона «безумием».

Пока Елисейский дворец не комментировал встречу, но сегодня министр обороны Франции Себастьян Лекорню посчитал нужным уточнить, что речь не идет об участии в боевых действиях. «Не боевые войска на земле, как говорилось тут и там, потому что президент Республики заявил, что никакой кобеллигенции [совместного участия в войне] нет», – отметил Лекорню.