Макрон вправляет мозги Польше. Миссия невыполнима

04.02.2020, Варшава, Александр Ростовцев

4 февраля закончился двухдневный визит президента Франции Макрона в Польшу. Это был первый визит главы Пятой республики в Варшаву, от которого обе стороны ожидали серьёзных подвижек.

Надо сказать, что, после прихода к власти в Польше «ультраконсервов» из партии «Закон и Справедливость» (PiS) в 2015 году, отношения между двумя государствами складывались, мягко говоря, не очень.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

У руководства Франции к Польше накопилось множество претензий. Например, слишком сильная политическая привязанность польских элит к США, хотя «младший восточный брат» основательно сидит на европейских дотациях.

Не способствовал потеплению двухсторонних отношений и срыв Польшей в 2016 году трёхмиллиардного контракта на поставку пятидесяти вертолётов «Eurocopter EC725 Caracal» (Н225М) компанией Airbus Helicopter, производимых во Франции.

Самая мякотка сорванной сделки заключается в том, что тендер на поставку вертолётов выиграли французы, обойдя конкурентов из Италии и США, однако поляки дали им от ворот поворот, выбрав в конечном итоге американские вертолёты «Black Hawk», заставив европейских партнёров подозревать себя в нечистой игре.

Недружественный поступок польской стороны вызвал дипломатический кризис: Олланд, занимавший на тот момент пост президента Франции, отказался от официального визита в Варшаву, а наблюдатели отметили рост взаимного недоверия между двумя партнёрами по ЕС и союзниками по НАТО.

Ещё одной головной болью Европы является нежелание Польши соответствовать стандартам ЕС.

Серьёзную критику в Брюсселе вызывает политика PiS, направленная на реформу судебной системы, снижающей независимость судей от властей.

Польша также отказывается принимать у себя мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки и упорно не принимает законы о выбросах парниковых газов, вызывая дикое раздражение у «зелёных» и влиятельных экоактивистов.

На сегодняшний день Польша – единственный член ЕС, не присоединившийся к договору о «климатической нейтральности».

Интересно, что, во время сентябрьских выступлений 2019 года экоактивистов, возмущённых срывом ратификации договора ЕС по климату, Макрон в сердцах предложил им идти протестовать в Польшу, поскольку «это она всё блокирует», что вызвало неслабый гевалт в европейских и польских СМИ.

Судя по тому, как в Варшаве подходят к климатической проблеме, там надеются срубить с Брюсселя деньжат, требуя финансовых гарантий и предлагая сместить дату достижения уровня нулевых выбросов с 2050-го на 2070-й.

На этот раз Макрон, как «более старший и умный партнёр», взялся за укрепление пошатнувшегося единства ЕС, вызванного стремительным бегством Великобритании. Тем более, что глава МИД Польши Яцек Чапутович уже отметился заявлением о желании играть в Европе ту же роль, которую до Брексита исполняло Соединённое Королевство.

Таким образом, Макрон прилетел в Варшаву, чтобы мягко поубавить дурной прыти у «младшего партнёра», вернув его на отведённое ему место в «единой европейской семье».

Характерно, что в Париже прекрасно осознают, что одной поездкой в Варшаву дело не закончится и винят себя за то, что свалили на Германию практически все разборки с Польшей и другими партнёрами из Восточной Европы.

Визит Макрона в Варшаву был тем более необходим, чтобы успокоить подозрительность одного из самых проблемных членов Евросоюза, видящих опасность для себя в сближении великих европейских держав с Россией.

В последнее время, Макрон неустанно продвигает в сознание европейских политиков идею о необходимости восстановления диалога и урегулирования отношений с Россией. Для правящих «великополяков», привыкших ловить рыбку в мутной воде, потепление отношений невыгодно, поскольку снижает значимость Польши не только для союзников по НАТО, но и мешает распространению польского влияния на Восток.

Кроме того, закомплексованные наследники Пилсудского видят в нормализации отношений Европы с Москвой угрозу для Варшавы оказаться зажатой в треугольнике между Москвой, Берлином и Парижем, вновь став чем-то не сильно агрессивным, вроде ПНР.

«Франция не стала пророссийской, как я иногда слышу. Франция – не пророссийская, не антироссийская, она проевропейская. Когда я смотрю на карту… четко видно, что Россия – это Европа, даже если она не входит в ЕС, она по соседству с нами», – заявил французский президент во время переговоров с польским руководством.

Ещё один вопрос, волнующий Макрона, как участника нормандского формата, это, скажем так, довольно своеобразное участие Польши в проблемах Украины.

Не секрет, что руководство «Незалежной» хотело бы расширить нормандский формат за счёт проукраинских участников, вроде Польши и США, однако понимает, что на этот вариант однозначно не согласится Россия, да и Франция с Германией без восторга относятся к этой идее.

Тем не менее, в ряде вопросов Украина и Польша имеют общие интересы. Например, Польша страстно желает заполучить Украину в сферу своего политического влияния, тогда как в Киеве рады всему, что идёт вразрез с российскими интересами и делает ближе режим рагулей и клоунов к ЕС и НАТО.

Польское руководство, в свою очередь, носится с планами национального величия и распространения польского влияния на восточных соседей. Проблемы ЕС его не сильно заботят, а уж с Россией не то что мириться, но и просто восстанавливать конструктивные отношения никто не собирается. Зато в списке хотелок Варшавы значится занять место Лондона.

Про злополучные вертолёты между Макроном и Дудой вопрос не поднимался, хотя явно витал в воздухе. Польше было обещано участие в разработке нового европейского танка.

Таким образом, на встрече в Варшаве стороны показали, что интересы у них совершенно не совпадают. Франция хочет укрепления ЕС после Брексита, не против потепления отношений с Россией, и её в первую очередь заботит вопрос: как жить дальше?

Судя по всему, поляков Макрон не переубедил и ничего от них не добился. Сомнительно, что Варшава в свою очередь добьётся от Парижа и Лондона полного понимания и содействия в достижении своих планов.

На месте Великобритании останется зиять огромная, ничем не заполненная, дыра. Никакая Польша в ней не поместится. Единства Европейского союза нет и, видимо, не предвидится. Сами виноваты. Вместо Европейского Союза получили тянитолкая, наприглашав к себе кого ни попадя. Теперь живите с этим.