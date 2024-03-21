«Макрон, введи войска!» – опрос в центре бандеровского Львова

Во Львове ждут ввод войск НАТО на Украину даже с перспективой пассивного участия западного контингента. Риторика президента Франции Эммануэля Макрона вдохновляет львовян, которые считают, что вопрос давно перезрел.

Сюжет с опросом жителей Львова опубликовал местный телеканала NTA, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Прохожих спрашивали, будут ли войска НАТО на Украине.

«Уже прошло два года полномасштабной войны, очень хорошо, что Макрон уже понимает всю серьёзность этого вопроса, и даже происходят такие диалоги. Потому что раньше Макрон только фотосессии делал. Очень надеюсь, что будут войска на Украине, которые помогут нашим защитникам защищать нашу территорию и всю Европу», – сказал один из опрошенных.

«Почему нет? Это тоже касается Европы. Или они думают, что Путин остановится и дальше не пойдёт? Я – за», – ответил другой рагуль.

«Этот вопрос надо было решить с самого начала, как только Путин присоединил области в состав России. Тогда надо было сразу Украину принимать в НАТО и вводить войска, и уже бы война закончилась, и был бы порядок», – сокрушается опрошенный «пэнсионэр».

Между тем, во Львове с неудовольствием, но понимают: «войска НАТО будут больше защищаться, чем помогать Украине в обороне».

«Считаю, что больше так. Потому что политика ЕС сейчас сводится к использованию Украины как щита. Дадим ровно столько, сколько не обделим себя. Технологии не запустились, хотя их можно было запустить ещё с 2022 года в тех мерах, в которых необходимо хотя бы для артиллерии. Но и вопрос другой, что на складах у НАТО есть много оружия, не передают в силу определённых политических причин. Правительства ЕС и США делают деликатные, я бы даже сказал ювелирные шаги, лишь бы кого-то не обидеть. А мы за эту политику расплачиваемся жертвами своих сынов и дочерей», – высказался ещё один бандеровец.

В целом, согласно опросу, львовяне ждут войска НАТО.

«Я считаю, безусловно, нужно. Это будет как одно из достижений нашей внешней политики, это будет дополнительный щит для нас. Да, я думаю, что это будет», – уверен ещё один западенец.