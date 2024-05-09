Макрон загоняет Европу в бункеры – немецкий журналист

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Стремясь отправить Иностранный легион воевать на Украину, президент Франции Эммануэль Макрон отрекается от наследия де Голля и становится послушным вассалом США. Об этом пишет немецкий журналист и кинорежиссёр Ули Геллерманн, сообщает румынский портал opozitia.net.

«У вас уже есть бункер? Если нет, то сейчас самое время им обзавестись. Потому что Макрон Великий хочет начать масштабную войну: он хочет послать Французский Иностранный легион воевать на Украину», – пишет Геллерман.

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Он напоминает, что Легион — это старый инструмент французского колониализма, который идеально подходит для войны на Украине, поскольку Украина, по замыслу глобалистов, должна быть превращена в колонию НАТО.

«Пытки и убийства были делом рук Иностранного легиона в Индокитае и Алжире, и это еще одна причина, почему план Макрона столь же мучителен, сколь и уместен: вы сразу знаете, чего хотят Макрон и НАТО и какими средствами они хотят достичь этой цели», – считает автор.

Геллерман отмечает, что россияне почти сразу отреагировали на французскую угрозу и объявили об учениях своих тактических ядерных сил.

«Тактические ядерные силы — это ядерное оружие, используемое в более мелких и ограниченных войнах. В тех войнах, которые случаются перед большим стратегическим ядерным ударом, он же мировая война. Любой, кто сейчас считает, что это тактическое оружие может ограничить ядерную войну, ошибается. С таким же успехом они могут стать пусковым механизмом для нанесения более всеобъемлющего стратегического ядерного удара», – пишет он.

Геллерманн указывает, что еще одна опасность, которую может вызвать угроза Макрона, содержится в статье 42(7) Договора о ЕС: «В случае вооруженного нападения на территорию государства-члена другие государства-члены должны оказать ему всю возможную помощь и поддержку». По его словам, это провоцирование ответного удара России по территории Франции.

«Вполне возможно, что русские превентивно ответят на размещение Иностранного легиона вблизи своих границ ударом по 123-й авиабазе Орлеан-Бриси, расположенной к северо-западу от Орлеана. Здесь дислоцируются самолеты Airbus A400M, приобретенные для быстрой переброски войск из Франции на территорию противника. Транспортник может доставить к месту дислокации до 114 военнослужащих при условии взлета с земли. Русские не будут ждать, пока французский легион сможет подвергнуть их опасности», – утверждает немецкий публицист.

По его словам, Макрон предал наследие своего великого предшественника Шарля де Голля, которому он не так давно пел дифирамбы.

«В то время как бывший президент Франции генерал де Голль объявил в 1966 году о намерении Франции выйти из интегрированной военной структуры альянса НАТО, чтобы обеспечить суверенитет Франции, Макрон надеется оказаться в лучшем положении, если он сдастся США и их военному альянсу. Спорно, окупится ли такое раболепное отношение на следующих выборах. Не только оппозиция имеет сомнения по поводу инициативы Макрона; Французский военный министр Себастьян Лекорню также недавно заявил, что скептически относится к размещению французских солдат. Он сообщил порталу BFMTV, что об отправке в Украину «боевых сухопутных войск» не может быть и речи», – указывает Геллерманн.

По словам автора, мир может спасти только суверенитет и мирные переговоры.

«Европейский Союз все еще может предотвратить бегство в бункеры. Если европейский суверенитет преобладает над американским, и если умы будут европейцев ориентированы на мир и переговоры», – резюмирует журналист.