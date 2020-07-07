07.07.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, ЕС, Косово, Общество, Политика, Провокации, Россия, Сербия, Франция
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Макрон заигрывает с косовским сепаратистами, но боится ехать в сербскую провинцию


Так называемый «премьер-министр» Косово Авдула Хоти рассказал о достигнутых в ходе встречи в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном «двух важных соглашениях» и об обещании французского лидера поддержать Косово.

Об этом глава косовского правительства, написал в твиттере, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы достигли двух важных соглашений с Францией об обмене данными между двумя министерствами внутренних дел (Франции и Косово – ред.) и возможности трудоустройства семей дипломатов из Франции и Косово, – написал Хоти в своем твиттере. – Мы обещали работать над продвижением экономического обмена с Францией. Отношения Косово с Францией превосходны…

Мы обсудили события в Косово и регионе, уделяя особое внимание перспективе европейской интеграции как единственной возможности для мира, стабильности и процветания в этой части Европы».

По словам Хоти, «Франция по-прежнему привержена делу оказания помощи Косово в диалоге» с Сербией. В свою очередь, тронутый шикарный приемом на высоком уровне, не привыкший к подобной роскоши житель горного края пригласил Эмманюэля Макрона посетить Косово, на что тот уклончиво ответил, что сделает это «когда придет время».


Ожидается, что в ближайшую пятницу в Париже состоится «виртуальный саммит» между Сербией и Косово, а в воскресенье стороны сядут за стол переговоров в Брюсселе.

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