«Макрону нас***ть на Украину!» – беглый депутат Думы устроил истерику

08.06.2019, Вильнюс, Владимир Гладков

Президент США Дональд Трамп готовится торговаться с Россией в вопросах Украины, предлагая принудить Киев к предоставлению автономии Донбассу в обмен на договоры касательно Ирана и КНДР.

Об этом в ходе 7-го «Форума Свободной России» заявил американский политолог, директор неправительственной организации «For a free Ukraine» Джейсон Смарт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что США действительно нужна помощь России с несколькими вопросами по миру, именно в Иране, именно в Северной Корее. Из-за этого я думаю, что Украина, – да, есть серьёзная возможность, что США будут торговаться, Трамп будет торговаться Украиной за мир, за договоры в Иране.

Но как они это будут делать, будет очень интересно. Я не думаю, что мы будем терять Украину, потому что это просто нереально, это не рационально. Вполне вероятно, будет такое, как федерализация в Донбассе, чтобы закончилась война.

За это Путину уберут эти санкции, например, которые сейчас действительно работают против всех», – отметил Смарт.

Беглый экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв считает, что главная угроза для украинской самостийности исходит не от готовности американцев идти на уступки РФ, а от Франции и Германии.

«Никакой Запад никогда не сможет быть ключом к переменам: ни в России, ни в заключении мира между Украиной и Россией и так далее. Он может создавать фон, он может создавать определённые условия, в какую-то сторону ситуацию подталкивать, но эти условия никогда не будут критически значимыми для того, чтобы какие-то процессы инициировались и были сделаны.

Это не означает, что нам не надо с Западом работать, надо, надо помогать формировать внятную, вменяемую политику, надо помогать держать общий фронт, который, по большому счёту, условно есть, потому что есть достаточно чёткая позиция тех стран, которые являются граничными с Россией, страны Балтии, Польша, естественно, сама Украина, есть более или менее чёткая позиция Соединённых Штатов, ну и вообще англо-саксонского мира: Штаты, Канада, Великобритания…

Западная Европа, прежде всего Германия, конечно, занимает позицию абсолютно политически проституированную, продажную в прямом смысле слова, которая определяется интересами экономическими, мы все знаем про «Северные потоки» и всё остальное, и именно это будет определять их позицию дальше.

В лучшем случае, это будет позиция, как у Франции, которой, в общем-то, по большому счёту, насрать, что происходит с Украиной и Россией, но эта ситуация даёт возможность усиливать своё политическое представительство в международной политике, они будут это использовать, но это не является какой-то политикой, построенной на долгосрочных, выстраданных, продуманных интересах, а является чистой воды таким вот оппортунизмом», – сокрушается Пономарев.