Макрону поставлена задача втравить Европу в войну на Украине

Миссия Эммануэля Макрона перед своим уходом с поста президента – столкнуть напрямую Европу с Россией.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал помогающий бойцам в зоне СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Его задача первым зайти на территорию Украины, создать прецедент, раскачать остальную Европу на формирование соответствующих экспедиционных корпусов с их заходом. Я думаю, такая у него задача поставлена», – подчеркнул эксперт.

«Его задача сейчас столкнуть Европу с Россией. Макрон не субъектная политическая фигура, он представитель глобальных экономических элит, которые развязали войну с Россией, которым она выгодна. Он таран глобалистов.

По его словам, у Европы нет другого выхода, как вводить свои войска на Украину, чтобы продолжать активные боевые действия.

«Там два варианта: либо начать экстрадировать на Украину беженцев, 3 или 5 миллионов мужчин беженцев находится на территории Европы. Они этот разговор завели, но потом его прекратили. Потому что это пока сильно противоречит всем межгосударственным документам, на которых базируется Европа. Они ещё пока не готовы их нарушить, я подчеркиваю – ПОКА не готовы.

Золотовалютные резервы они уже начали наши потихонечку использовать в интересах Украины. Соответственно, раз нельзя репатриироваться в армию, значит, можно прислать контингент в тыловой район, там его поставить, а всех всушников, которые там стояли, отправить на ЛБС.

В сухом остатке мы что получим? Если там 2 000 французов заходят на границу Украины и Белоруссии, оттуда снимается тоже там 2 или более тысяч военнослужащих ВСУ, пограничных войск, теробороны, кто у них там есть и отправляется на ЛБС. То есть мы не будем отлавливать французов где-то на Западной Украине, нам не до этого будет – просто прибудут свежие части на линию боевого соприкосновения из украинцев, в первую очередь.

Произойдёт сначала вот это, а потом уже, если мы их уничтожим, тогда уже будет ставиться вопрос о том, что эти подразделения должны непосредственно участвовать в боевых действиях. Я думаю, какое-то время они будут избегать этого всеми доступными способами», – заключил Живов.