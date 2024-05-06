Французский иностранный легион и другие подразделения стран-членов НАТО, приехав на Украину, будут быстро уничтожены ударами ВКС России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политический обозреватель и радиоведущий Игорь Виттель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно быть полными дебилами, чтобы отправлять сейчас чьи-то войска на Украину. Ведь они прекрасно знают, что станут не просто легитимной целью, а наши будут соревноваться за то, кто первым добудет языка, кто первым накроет располагу и так далее.

Вот допустим, как бы мы вычислили расположение, нанесли по нему удар не ядерный, но нанесли и серьезный. Бах, и нет. Что, между прочим, и было, мы же помним, как на Во Львове наносились по советникам», – сказал Виттель.