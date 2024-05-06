Макрону придётся скрывать свой украинский позор

Максим Столяров.  
06.05.2024 18:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1403
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Россия, Украина, Франция


Французский иностранный легион и другие подразделения стран-членов НАТО, приехав на Украину, будут быстро уничтожены ударами ВКС России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политический обозреватель и радиоведущий Игорь Виттель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Французский иностранный легион и другие подразделения стран-членов НАТО, приехав на Украину, будут быстро уничтожены...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Нужно быть полными дебилами, чтобы отправлять сейчас чьи-то войска на Украину. Ведь они прекрасно знают, что станут не просто легитимной целью, а наши будут соревноваться за то, кто первым добудет языка, кто первым накроет располагу и так далее.

Вот допустим, как бы мы вычислили расположение, нанесли по нему удар не ядерный, но нанесли и серьезный. Бах, и нет. Что, между прочим, и было, мы же помним, как на Во Львове наносились по советникам», – сказал Виттель.

«Ну вот сейчас, бац, и нет Иностранного легиона. Следующий ход Франции? «Трагически погибли наши товарищи, мы теперь введем полностью французскую армию на территорию Украины»? Или тихонечко сделают вид, чтобы никто никогда не узнал, что хваленый Иностранный легион был полностью разрушен и разогнан на территории Украины?» – добавил обозреватель.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть