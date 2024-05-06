Макрону придётся скрывать свой украинский позор
Французский иностранный легион и другие подразделения стран-членов НАТО, приехав на Украину, будут быстро уничтожены ударами ВКС России.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политический обозреватель и радиоведущий Игорь Виттель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нужно быть полными дебилами, чтобы отправлять сейчас чьи-то войска на Украину. Ведь они прекрасно знают, что станут не просто легитимной целью, а наши будут соревноваться за то, кто первым добудет языка, кто первым накроет располагу и так далее.
Вот допустим, как бы мы вычислили расположение, нанесли по нему удар не ядерный, но нанесли и серьезный. Бах, и нет. Что, между прочим, и было, мы же помним, как на Во Львове наносились по советникам», – сказал Виттель.
«Ну вот сейчас, бац, и нет Иностранного легиона. Следующий ход Франции? «Трагически погибли наши товарищи, мы теперь введем полностью французскую армию на территорию Украины»? Или тихонечко сделают вид, чтобы никто никогда не узнал, что хваленый Иностранный легион был полностью разрушен и разогнан на территории Украины?» – добавил обозреватель.
Спасибо!
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