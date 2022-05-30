Макс Барских и «божья роса». Почему Россия прощает всех артистов, публично в неё плюющих

Новости Украины

В череде антироссийских санкций вышло маленькое, но кому-то несомненное приятное послабление. Украинский исполнитель Макс Барских (под этим раскрученным псевдо скрывается выходец из Херсона Николай Бортник) разблокировал для пользователей из России свои треки на международных стриминговых платформах.

И вроде и повод порадоваться есть, а ощущение такое гадостное, как будто в лицо плюнули. Почему так? Давайте разбираться.

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Свое «остаточне прощавай» российским поклонникам Барских сказал сразу после начала СВО на Украине. Тогда, напомню, вышло его громкое видео в инсте, где украинский певец на чистом русском языке заявил буквально следующее:

«Я официально заявляю, что с завтрашнего дня я запрещаю использовать свою музыку в любом виде на территории Российской Федерации. Всем телеканалам, всем радиостанциям, всем фильмам и телесериалам, где бы она была использована в качестве саундтреков. Я также разрываю все контракты с российскими компаниями».

Также Барских расторг все контракты с российскими студиями, отменил концерты по России и, предварительно полив помоями как простых слушателей, так и прорусских коллег по цеху, изъял весь каталог своих песен из доступного россиянам цифрового пространства, предложив остальным певцам и певичкам с Незалежной последовать его примеру.

Тогда же новоиспеченный патриот сообщил о своем вступлении в ряды ВСУ и отправился на двухнедельные учения, после которых обещал свое появление непосредственно в зоне боевых действий.

«С завтрашнего дня начинаются учения. Кто мог такое предположить? Месяц назад всё, что я держал в руках, — это микрофон, но сейчас всё меняется», — хорохорился он, хотя ряд коллег-музыкантов еще тогда был в сомнении: ну куда ему в армию, его же соплей перешибешь.

Правда, с войной у него что-то не сложилось. Во всяком случае, сообщений о ратных подвигах в инсте мы не увидели, хотя во время войны для падкого на дешевый пиар артиста, тем более, занявшего вполне однозначную позицию в пользу одной из сторон и самого себя окрасившего в цвет хаки, – это вроде бы самое то что надо. Но вот, поди ж ты.

Зато Бортник-Барских обнаружился на другом конце света – в американском Лас-Вегасе, где он лабал в поддержку Украины. Оно-то конечно – скакать по сцене – не в окопе сидеть, но все равно непонятно, зачем нужно было врать про выдвижение на фронт. Одно дело «москалей» на деньги кинуть с билетами на отмененные концерты. Это святое. Но обманывать своих собственных соотечественников – это как-то не алле.

Но, видимо, и в Лас-Вегасе с концертами не задалось. Как говорится, без кота и жизнь не та. Вернее, без русского зрителя – и сборов кот наплакал. И вот уже мы видим Бортника-Барских переобувающимся в прыжке и неубедительно отбрехивающимся: мол, не разблокировал, а просто не успел все закрыть, ибо дело это не быстрое:

«Поэтому наслаждайтесь, пока у вас есть такая возможность! А представители русского шоу-бизнеса вместо того, чтобы использовать свой голос в правильном направлении, превращаются в сливной бачок и смывают свою родину глубоко на дно».

От удивления поперхнулась даже Ксюша Собчак, первой в России и заметившая это впечатляющее сальто-мортале украинского мытця:

«Треки Макса Барских вновь доступны российским пользователям. Ранее артист удалял свои песни с российских платформ. Музыка спасет мир или что-то другое?».

Видимо, да. Отметая все другие версии как несерьезные, приходится признать, что все дело во всепобеждающей силе бабла. Ни эльфийский Запал, ни тем более нищая Ненька не смогли обеспечить коммерсу от эстрады такой «подъем», как всепрощающая любые плевки в свой адрес «страна-агрессор». Как говорится, хочешь жить – умей вертеться. А если хочешь жить хорошо, вертеться надо вдвое шустрее.

Ушлая российская желтая пресса еще в конце марта вышла на директора Барских с предложением выступить на закрытой вечеринке для русских олигархов за рубежом. Директор певца ртом, который как раз в этот момент отбывал номер за Украину в Лас-Вегасе, с удовольствием клюнул на щедрое предложение. А когда подстава раскрылась, отбрехиваться было уже поздно. Корпоратив так и не состоялся, но осадочек, как говорится, остался.

Какая из этого всего мораль, спросите вы. Их (моралей) целых две.

Во-первых, несмотря на призывы Иосифа Пригожина или напоминания со стороны Тимати («Ты не перепутал, с чьей ложки ты жрал все эти годы?»), никакого морального бойкота Барских в России не получит. Нет, конечно, патриоты в Сети будут возмущаться и божиться, что знать не знают такую “звезду” и, вообще, у них в трек-листе совсем другая музыка.

И вы знаете, я патриотам охотно верю. Потому что знаю, что сетевые патриоты и любители Макса Барских – это совсем разные люди, две непересекающиеся аудитории. Боюсь, даже с принципиально разными взглядами на рассорившую всех со всеми СВО.

А потому, скорее всего, окажется прав Анатолий Шарий, с его «Я вас уверяю – спустя некоторое время унижаемые Барских россияне будут в экстазе заламывать руки на его концертах».

И ведь не только на концертах Барских, но и Шевчука, Земфиры, Би–2 и даже престарелых Макаревича с Гребенщиковым.

И тут уже мораль номер два. И слово не украинцу Шарию, а несомненному русскому патриоту и знатоку внутренней кухни всей этой творческой «пи…братии» Захару Прилепину:

«Многие мои коллеги, увы, не до конца понимают ситуацию на российском музыкальном рынке. Вот, к примеру, добрый наш знакомый – политолог Доктор Сосновский, – публикуя новость про отказ группы Би-2 выступать под буквой Z, риторически спрашивает: «К этим работникам сцены, извиняюсь за грубое выражение, еще ходят зрители?». Не хочу никого огорчить, но группа Би-2 – самая популярная концертирующая рок-группа в России. У неё самые дорогие билеты и самые большие залы. Позиция ее по Крыму и Донбассу очевидна с 2014 года («горите в аду со своей Русской весной») – что никак не сказывалось, и, думаю, не скажется на желании определенного (и более чем весомого) сегмента слушателей нести свои деньги этим музыкантам. В среде столичной и вообще городской буржуазии Би-2 – безусловные фавориты. Посему отвечаю доброму приятелю Сосновскому: ходят, и будут ходить. Или я тут читал в одном паблике, что Юрий Шевчук устроил скандал с буквой Z (он сорвал свой концерт, потому что увидел эту букву на сцене) – «потому что его стали забывать». Типа, напомнил о себе. Ну, разве что автор поста стал что-то забывать. Популярность же Шевчука давно устоявшаяся, и он без проблем соберёт стадион в любом миллионнике. Никакие скандалы ему для этого не нужны. Да и Макаревич соберёт залы, чего ему не собрать-то. Вот завтра же поедет, и соберёт. К чему всё это сказано здесь: не надо себя обманывать. Надо спокойно смотреть на страну, в которой живем. Все перечисленные – «в этой стране» – звёзды. Безоценочно говорю, просто по факту. Критерий, который я чаще всего вижу в комментариях: «Я выкинул их пластинки» – погоды не делает. Других звёзд подобного масштаба известности и охвата аудитории у нас за редчайшими исключениями – нет. Не вырастили».

А вот что со всем этим делать – отдельная большая тема. Не для этой колонки.