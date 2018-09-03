Максакова оправдывается на Украине, почему ее карточка голосовала за Крым

03.09.2018, Киев, Михаил Рябов

Вдова убитого в Киеве депутата Госдумы Дениса Вороненкова – сбежавшая на Украину экс-депутат российского парламента Мария Максакова – похвалилась в интервью украинским журналистам, что сбежала в Таиланд накануне голосования за присоединение Крыма к РФ.

«Когда я поняла, что стремительный захват Крыма происходит, и в дальнейшем планируется голосование в Государственной Думе, я стремглав оттуда, схватив детей, улетела в Таиланд… Я понимала, что происходит военное преступление… Это абсолютное свинство, это мелко и подло было голосовать», – сказала она в интервью программе «Власть vs Влащенко».

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Максакова считает героем экс-депутата Илью Пономарева – единственного, голосовавшего против присоединения Крыма.

«А если бы как я поступило бы еще человек 70? Да, безусловно, Пономарев герой. Он остался вообще без денег и всего», – сказала она.

Тем не менее, карточка Максаковой, отсутствовавшей на заседании Думы, сработала.

«Я сбежала, чтобы не принимать в этом участие. Я не давала доверенности. Конечно, они закрыли на это глаза – карточкой моей проголосовали», – сказала она.

Максакова утверждает, что не смогла впоследствии оспорить результаты голосования, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отменить свое собственное голосование можно только в тот самый день. Я-то по ошибке думала, что всегда могу это реанимировать, но это не так», – сказала перебежчица.