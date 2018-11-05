Максакова в латвийском эфире «топила» за автокефалию и бандеровский режим

05.11.2018, Рига, Владимир Гладков

Русские и украинцы – это два разных, воюющих народа, потому Украине необходима собственная независимая автокефальная церковь, а каноническая УПЦ со временем сама потеряет жизнеспособность.

Об этом в эфире латышского портала «Mixnews» заявила беглая экс-депутат Госдумы, оперная певица Мария Максакова, которая предала Родину и поддержала нацистский режим в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Говорить, что он (Порошенко – ред.) вмешивается во внутрицерковные дела некорректно. К этому стремились может более трёхсот лет уже. Последние триста с лишним лет молились люди в храмах о том, чтобы у Украины была своя автокефальная независимая церковь. И наконец, сошлись таким образом звёзды, появились люди – Порошенко и Филарет, у которых это получится», – заявила она.

«Но этот раскол всё-таки не является проявлением любви друг к другу, вам не кажется? Христианской, людской, не важно», – отметила ведущая.

«Украина эту войну не начинала, никогда её не хотела и не стремилась. В желании быть независимым уж кому как не латышам понимать, что есть определённое желание, но есть свой определённый культурный код, есть своя собственная идентичность, не может быть она размыта, ну разные это народы!

Это совершенно оправданное желание, которое записано во всех нормах международного права: право на свой язык, на свою культуру. Если в государстве есть легитимный парламент, президент и всё такое, почему у этого государства не может быть своей церкви, и почему церковь соседнего государства, с которым в данный момент не по вине Украины происходит конфликт, по какой причине она может занимать какое-то главенствующее положение», – рассказала обандерившаяся певица.

При этом Максакова уверена, что никаких конфликтов и насилия при религиозном расколе на Украине не будет, «неправильная» церковь сама потеряет «жизнеспособность» со временем.

«Наоборот – конфликт был. Теперь, я думаю, что всё расставлено по своим местам. Тем более, я знаю из достаточно высоких источников, что никто не настроен на создание каких-либо неприемлемых условий, многие думали, что всех сейчас выгонят. Никто так не собирается делать. Это же просто вопрос времени, это само по себе произойдёт. В любом случае естественно всё то, что не вписывается, оно постепенно теряет жизнеспособность», – уверена она.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее глава неканонического “киевского патриархата” Филарет (Денисенко) на пресс-конференции также рассказывал о том, что русская церковь лишится всех лавр и святынь «естественным путём», без насилия и захватов.

Примечательно, что эти слова Филарет говорил уже после того, как собственная религиозная организация в одностороннем порядке объявила его настоятелем Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской Лавр.