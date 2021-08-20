Максим Шугалей: «Молодежной политики в стране, по сути, нет никакой»

20.08.2021 19:37 (Мск), Санкт-Петербург, Иван Добровольский

Герой современности, социолог, побывавший в ливийском плену, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей считает, что в нашей стране есть острая необходимость обратить внимание на методики работы с молодежью.

Об этом ученый высказался сегодня, 20 августа, в ходе пресс-конференции, посвященной завершению проекта «100 городов России». На вопрос о том, считает ли Шугалей достаточными усилия по патриотическому воспитанию молодежи, социолог ответил: «Если мы сейчас на государственном уровне не займемся идеологическим, в том числе патриотическим воспитанием молодежи, через несколько лет мы страну потеряем».

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Шугалей отметил, что геополитическая обстановка обострена, и Россия вовлечена в гибридную войну. Формирование информационного поля и влияние на идеологическую составляющую – часть этой войны. Ученый отмечает, что в школьных программах отсутствует достаточное количество учебных материалов, посвященных истории нашей страны и Великой Отечественной войны.

Он обращает внимание на то, что ушла не только идеологическая составляющая из учебного процесса, но и доступ к бесплатному дополнительному образованию. За все спортивные секции родители платят сами, а если такой возможности нет, то дети спортом не занимаются.

«Кончится это плохо. Молодежная политика в государстве по сути отсутствует. А это первоочередная задача на сегодня, как мне кажется», – отметил Шугалей.