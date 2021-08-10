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10.08.2021,

Москва, Максим Никифоров

 
Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкт-Петербург
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Максим Шугалей помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Максим Шугалей, общественный деятель, ученый-социолог, претендует в этом году занять место в Законодательном Собрании...

Максим Шугалей, общественный деятель, ученый-социолог, претендует в этом году занять место в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга после сентябрьских выборов. Он заручился поддержкой многих экспертов благодаря богатому политическому опыту, а также участию в благотворительных проектах.

Об одном из таких проектов рассказал член совета при главе Республики Коми, председатель общественного движения «Ручейная – наш общий дом» Илья Костин. Сейчас он курирует строительство 2 корпусов реабилитационного центра: мужского и женского. Здесь будут жить бездомные и люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

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«Мы обратились к Максиму Шугалею, чтобы он оплатил нам первый взнос на подключение газа, – рассказывает Костин. – Тот охотно откликнулся. Через время его коллега сообщила, что он готов оплатить и второй, и третий взносы. Так что я могу оценить работу Шугалея на практике. Благодаря таким отзывчивым людям, как Максим Шугалей, мы все ближе к открытию центра. Я надеюсь, в скором времени мы распахнем свои двери и заселим первых жильцов».

Политолог Игорь Коровин также поддержал социолога и пожелал ему удачи на предстоящих выборах:



«Такие люди, как Максим Шугалей, нужны не в Законодательном Собрании, а в Государственной Думе. У него международная повестка»”.

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