14.07.2021, Санкт-Петербург, Иван Родионов
 
бизнес, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкт-Петербург
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Максим Шугалей: Я знаю, что 80 миллионов рублей это далеко уже не малый бизнес

Ученый в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» рассказал о реальных представителях малого бизнеса....

Ученый в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» рассказал о реальных представителях малого бизнеса.

Простые предприниматели во время пандемии и всеобщего локдауна терпят серьезные финансовые убытки. Кандидат в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга от партии «Родина» Максим Шугалей высказался на этот счет. Ученый-социолог считает, что бюджеты владельцев кафе уже совсем не те, что были раньше.

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«В данном случае я понимаю, что здесь надо поднять тему действительно вот про простых предпринимателей. Для меня важно, то что происходит сейчас, поскольку, скорее всего, будут введены новые ограничительные меры. И вот, я слушаю вас и слышу, допустим, «купил станок – 80 миллионов рублей». Я знаю, что 80 миллионов рублей это далеко уже не малый бизнес. Многие люди, которые держат кафе и так далее у них там бюджеты совсем другие. Для них день-два простоя – и все. По сути, бизнес закрылся» – рассказал представитель партии «Родина» Максим Шугалей,

В ходе разговора с гостями ученый, по словам ведущей, «приземлил» собеседников и выставил проблему ребром. Так, не смотря на всеобщий локдаун, доходы малого и среднего бизнеса не смогут обеспечить им безопасную финансовую подушку.

Максим Шугалей является кандидатом от партии «Родина» в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.



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