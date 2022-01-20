Максим Юсин: Путину совершенно недосуг нападать на Украину

20.01.2022  19:20 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, русофобия, Скандал, Украина
Новости Украины

Все звучащие сейчас отовсюду прогнозы относительно военного вторжения российских войск на территорию Украины не выдерживают никакой критики.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил московский журналист-международник Максим Юсин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все звучащие сейчас отовсюду прогнозы относительно военного вторжения российских войск на территорию Украины не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Кстати, западники, которые в какой-то момент активно скупали киевскую недвижимость, сейчас я видел сообщения, что чуть ли не 10% принадлежащих иностранцам киевских квартир то ли продано, то ли выставлены на продажу. То есть, они быстро избавляются от недвижимости, боятся. Ну да, если мы уже через неделю придём и завоюем Киев, то – что же эта недвижимость, лучше сейчас продать хоть за какую-то сумму. В общем, психоз нагнетается», – рассказал Юсин.

«Даже когда я с украинцами говорю, которые верят, что Путин спит и видит, как бы на Украину напасть в ближайшие дни, я им говорю – ладно, Путин хочет на вас напасть, допустим. Но когда ему нападать? 4-го февраля он летит на открытие Олимпийских игр в Пекине, встречается с товарищем Си. Неужели он до этого будет нападать, а потом думать, как визит к важнейшему стратегическому партнёру пройдёт?

Дальше, с 4-го по 20-е февраля будут те самые Олимпийские игры, которым наши китайские товарищи придают такое значение. Ну, неужели мы своему главному партнёру такой удар под дых нанесём? Нет.

Тогда до 20-го февраля, несмотря на все прогнозы западников, не нападём. А дальше – та самая распутица, о которой говорят военные эксперты, не только американские, когда тяжело нашим танкам будет по украинскому бездорожью проезжать», – объяснил журналист.

Он подчеркнул, что все прогнозы скорого нападения России на Украину – это просто смешно.

«Особенно сейчас, они нам предсказывают – вот учения в Белоруссии не просто так, через Белоруссию будут нападать. Ну, они хоть бы на карту посмотрели, с кем-то посоветовались. Там через Белоруссию нападать куда? В Полесье, где леса, болота и Чернобыльская зона? Никто не будет из Белоруссии удар наносить. На самом деле, этот бред нагнетается, и действительно многие верят, что война чуть ли не завтра», – подытожил Юсин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть