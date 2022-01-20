Максим Юсин: Путину совершенно недосуг нападать на Украину

Все звучащие сейчас отовсюду прогнозы относительно военного вторжения российских войск на территорию Украины не выдерживают никакой критики.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил московский журналист-международник Максим Юсин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кстати, западники, которые в какой-то момент активно скупали киевскую недвижимость, сейчас я видел сообщения, что чуть ли не 10% принадлежащих иностранцам киевских квартир то ли продано, то ли выставлены на продажу. То есть, они быстро избавляются от недвижимости, боятся. Ну да, если мы уже через неделю придём и завоюем Киев, то – что же эта недвижимость, лучше сейчас продать хоть за какую-то сумму. В общем, психоз нагнетается», – рассказал Юсин.

«Даже когда я с украинцами говорю, которые верят, что Путин спит и видит, как бы на Украину напасть в ближайшие дни, я им говорю – ладно, Путин хочет на вас напасть, допустим. Но когда ему нападать? 4-го февраля он летит на открытие Олимпийских игр в Пекине, встречается с товарищем Си. Неужели он до этого будет нападать, а потом думать, как визит к важнейшему стратегическому партнёру пройдёт?

Дальше, с 4-го по 20-е февраля будут те самые Олимпийские игры, которым наши китайские товарищи придают такое значение. Ну, неужели мы своему главному партнёру такой удар под дых нанесём? Нет.

Тогда до 20-го февраля, несмотря на все прогнозы западников, не нападём. А дальше – та самая распутица, о которой говорят военные эксперты, не только американские, когда тяжело нашим танкам будет по украинскому бездорожью проезжать», – объяснил журналист.