«Максимально ослабить и пофамильно изолировать население» – посол Украины в США озвучила программу минимум по РФ

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Судьба России зависит от того, насколько «правильно» в глазах Запада видят своё будущее русские, однако на данный момент с этим большая проблема, поскольку подавляющее большинство населения РФ поддерживает СВО.

Об этом в интервью «Голосу Америки» заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос к тем русским, которые пытаются себя позиционировать как борцы за демократию или борцы против путинского режима. На сегодняшний день Россия удерживает очень много порабощённых народов, которые находятся в её составе. Это не наша проблема, это не наше желание, это вопрос к русским и тем народам, это они должны решать, как они хотят видеть свою страну. Наша задача – выиграть в этой войне и максимально изолировать и ослабить Россию. На сегодняшний день всё, что уменьшает возможности России вести эту войну, уничтожает её экономику, уничтожает её агрессивные действия против нас, это то, над чем мы работаем, и что точно нужно делать», – вещала посол.

Она подчеркнула, что всё зависит от того, насколько правильно своё будущее видят русские.

«Ещё раз, вопрос к русским. Они себя видят Северной Кореей, Ираном, и тогда задача номер один максимально их изолировать, или там возможны какие-то демократические процессы, и тогда можно думать о какой-то модальности. На сегодняшний день мы видим, что есть агрессивный режим, который ведёт войну с Украиной и, к сожалению, большинство русских, которые это поддерживают. А те русские, которые молчат, они своим молчанием тоже поддерживают», – трепалась Маркарова.

«Поэтому задача – максимальная изоляция, максимальные санкции, максимальная юридическая ответственность каждого пофамильно, и страны в целом – за те преступления, которые они совершили», – высказалась украинский дипломат.