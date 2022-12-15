«Максимум десяток» – Аксенов уверяет, что в Крыму почти не осталось имущества украинских нацистов

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Под новую волну национализации в Крыму попадет максимум десяток предприятий украинских олигархов и аффилированных с ними структур, которые недружественно относятся к России. Квартиру семьи Зеленских в Ливадии если и экспроприируют, то из принципа, заявил в интервью ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эта работа продолжится. Ряд объектов проверяем, согласовываем в том числе с коллегами из ФСБ, уточняем списки учредителей – это работа нашей Антитеррористической комиссии, – пояснил Аксенов. – Сейчас делаем ревизию, анализируем, есть ли в открытом доступе высказывания по СВО, антироссийская позиция и так далее. Если видим, что это гражданин Украины, тем более работающий сейчас на власти Украины, какое еще может быть решение? Такие люди здесь зарабатывать не должны. А если речь идет об имуществе граждан Украины, которые не проявляют никакой враждебности, — им ничего не грозит. Массового характера это носить не будет. Если говорить о предприятиях — таких тут максимум десяток, больше нет».

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Квартира в ЖК «Император», приобретенная Еленой Зеленской в 2013 году, по словам главы Крыма не входит в перечень подлежащих национализации.

«Нет какой-то нацеленности на эту квартиру. Разве что из принципа именно у него заберем и кому-то подарим», – отметил Аксенов.

Напомним, после гибели замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, у которого остались пятеро детей, экс-депутат Верховной Рады Олег Царев предложил подарить им квартиру Зеленского.

«Я не очень креативный человек. Подарите квартиру семье Стремоусова. Пятеро детей и жена в положении. Это было бы правильно. В любом случае нужно позаботиться о судьбе», – заключил Царев.

Если читателям известно об оставшемся на полуострове имуществе украинских нацистов и их пособников – пишите в комментариях.