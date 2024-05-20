«Максимум неделя до тотального штурма Волчанска» – комбат ВСУ 

Русские заходят в Волчанск малыми группами и закрепляются, тогда как позиции ВСУ на другой части города отрабатывают КАБами и РСЗО. Как только необходимое количество бойцов наладит коммуникации, начнётся полноценный штурм города.

Об этом в интервью киевской антироссийской пропагандистке Янине Соколовой рассказал находящийся в Волчанске командир разведки батальона 57-й бригады ВСУ Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы видим продвижения группами до роты, это ещё не штурмовые действия, это рассредоточение. Они будут это рассредоточение проводить максимум неделю – потолок, может, ещё несколько дней. Когда скопится уже достаточное количество для того, чтобы они начали доштурмовывать город, это уже будет совсем другая история. Если сейчас не примут кардинальные меры…Сейчас враг там, где заходит, он не работает, а по другой части города он работает КАБами, РСЗО. По 40 КАБов в сутки чётко прилетает. Нужно усиливать этот фланг, нужно больше людей, нужно акцентировать внимание. … Враг, как только закончит маленькими группами расходиться по строениям, как только он соберёт между собой связь коммуникаций, начнутся совсем другие квартальные бои. До этого может дойти», – предупредил комбат.

«Мы же это чувствовали в Бахмуте. Когда я первый раз, что на подступе к Бахмуту ЧВК «Вагнер», меня начали клевать, сказали – что ты там не то говоришь. Через две недели пол-Бахмута по «железку» было захвачено! Зачем это оттягивать? Лучше сработать на опережение, чем всех успокаивать, а потом искать поводы и говорить, что что-то не так. Не понимаю», – возмущается Ярославский.