Малайзийский министр призвал не спешить с выводами в расследовании о крушении МН17

05.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава МИД Малайзии Дато Сайфуддин Абдулла выразил опасения относительно хода расследования дела о крушении малайзийского Боинга МН17 летом 2014 года над Донецкой областью, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью RT.

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«Опасения насчёт расследования стали появляться уже на ранних его этапах. То, что к международной следственной группе нас приобщили не с самого начала её работы, — это лишь одна из причин нашей сильной обеспокоенности. Другая причина заключается в том, что многие, не дожидаясь окончания расследования, стали выступать с поспешными обвинениями в адрес одной страны, а именно России. Недавно был оглашён список имён подозреваемых в причастности к пуску той ракеты. Что касается Малайзии — во-первых, мы хотим, чтобы до окончания расследования подобные обвинения не выдвигались. К тому же нужно дождаться судебного заседания, запланированного на март следующего года. Очень надеемся, что к тому времени будут собраны все доказательства”, – заявил малайзийский министр.

“Мы готовы рассмотреть новые факты. Самое главное — обвинения, выдвигаемые до полного завершения расследования, преждевременны”, – считает министр.