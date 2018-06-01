01.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Малайзия отказалась играть в антироссийские игры США

Есть все основания верить заявлению малазийского министра транспорта Энтони Локка о том, что нет доказательств российской вины в уничтожении пассажирского «Боинга» на Донбассе в 2014 году, поскольку Малайзия имеет доступ к реальному расследованию трагедии.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Сергей Михеев.

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«Малазийский министр четко сказал: нет доказательств. А Малайзия в отличие от нас допущена к результатам расследования. У них в руках все материалы», – сказал Михеев.

Эксперт полагает, что Малайзия высказывает позицию, отличную от Нидерландов потому, что эта страна не вовлечена в орбиту США.

«Малазия заинтересована в объективном расследовании, потому что она не вовлечена в орбиту влияния США, как другие страны. У нее не очень близкие, но конструктивные отношения с Россией. Поэтому им важен объективный результат. Они не будут включаться в информационную кампанию, раскручиваемую Штатами», – подчеркнул Михеев.