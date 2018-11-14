Мальчик из Одессы в прямом эфире довёл до истерики Грымчака

14.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак вышел из себя в эфире телеканала «112», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В студии во время прямого включения из Одессы корреспондент телеканала спрашивал местных жителей о том, как, по их мнению, закончить конфликт на Донбассе.

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«Как-как – поменять власть. Нашу власть, российскую власть. Война же это бизнес, бизнес надо прекращать, значит надо убирать власть. Это моё мнение, и не только моё», – заявил подросток, сорвав аплодисменты в студии.

Эти слова страшно разозлили Юрия Грымчака.

«Уважаемые телезрители и присутствующие в студии. Мне так понравились активные аплодисменты, когда мальчик, который, наверное, плохо разбирается, сказал о том, что надо менять власть в Украине и в России. А чему вы аплодируете? – начал заводиться чиновник, переходя на визг – Вы думаете, что можете изменить власть в России? Ну, похлопайте, давайте сменим власть в России! Кто за то, чтобы сменить Путина? Все?».

«Человек говорит, что кто-то наживается на войне. Извините, на нашу страну напали! У нас военная агрессия Российской Федерации! И мы говорим, давайте сменим власть, так как в ней кто-то наживается на войне. Я не знаю, кто наживается, я знаю, что погибают люди каждый день! И не потому что кто-то наживается на войне, а потому что у нас там военная агрессия, военные подразделения РФ, российские наёмники и инструкторы!» – кричал чиновник.