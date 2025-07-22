«Маленькая коррумпированная диктатура – вдобавок проигрывает войну» – Латынина об Украине

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Беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина призналась, что было неожиданно узнать как «её отменили за антиукраинскую пропаганду», однако удивительного в этом ничего не нашла.

Так Латынина эфире телеканала-иноагента «Дождь» прокомментировала введение Зеленским санкций против нее, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я привыкла, это не первый раз. Но, конечно, несколько неожиданно со стороны… когда начиналась война, я очень всячески поддерживала Украину, всячески поддерживала Зеленского. Я думаю, что моя эволюция достаточно типична для некоторой части людей, которые в начале войны были шокированы нападением на Украину. И по мере того, как вели себя украинские власти, подумали – а какой смысл поддерживать маленькую коррумпированную диктатуру, которая вдобавок проигрывает войну, в войне с большой коррумпированной диктатурой? Кстати, даже несколько более эффективной, которая войну выигрывает. Тем более, первая – настаивает на том, что вы генетические рабы и вообще какие-то недочеловеки», – высказалась Латынина.

Она подчеркнула, что не поддерживает ни одну из сторон и занимает «позицию наблюдателя».