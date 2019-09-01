Маленькая Молдавия против Ротшильда – без надежды на успех

01.09.2019, Москва, Елена Острякова

У Молдавии практически нет шансов отменить в международном суде сделку по покупке Международного аэропорта Кишинева компанией NR Investments Ltd Натаниэля Ротшильда.

Об этом в эфире телекомпании NTV Moldova заявил вице-спикер молдавского парламента Михай Попошой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если правительство решит аннулировать сделку через суд, не совсем понятно, с кем придется судиться: с прошлым владельцем, либо с новым. Надо понять, что есть большие риски, и сознательно их на себя взять. Судебное разбирательство продлится энное количество времени, мы потратим энное количество миллионов евро, но в конечном итоге можем ничего не добиться. Потому что и у прошлого, и у нынешнего владельца денег на судебные тяжбы больше, чем у правительства Молдовы. Это проблема всех маленьких бедных стран, в том числе в ВТО», – сказал Попошой.

Тем не менее, он считает, что попытаться оспорить сделку нужно.

«Скажу лично свое мнение — нужно хотя бы попытаться, если вероятность успеха хотя бы 50% в международном суде, и если на это потребуется меньше 10 млн евро», – сказал Попшой.

Два дня назад Натаниэль Ротшильд окончательно вступил в права собственника Международного аэропорта Кишинева. Его компании NR Investments Ltd теперь принадлежит 95% акций компании Avia Invest. Прошлый собственник олигарх и муж певицы Жасмин Илан Шор бежал из страны.