Маленькие зарплаты и безработица: названы вопросы, волнующие россиян

24.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Главными проблемами, волнующими россиян в уходящем году, являются низкие доходы и безработица.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Какие же проблемы терзали нас в этом году, что мешает нам быть счастливыми? Тут мало что поменялось на протяжении года.

На первом месте самая острая проблема – это низкие зарплаты и низкий уровень жизни, от 21 до 26% опрошенных назвали это главной проблемой, стоящей перед страной. На втором месте – низкие пенсии и проблемы, связанные с пенсионной реформой, на которую особо не надеются и воспринимают ее, как риск – от 15 до 20%. Проблема номер три – безработица, от 14 до 19%. Мы видим, что топ-3 образуют проблемы социально-экономического плана.

Еще беспокоят, по степени убывания, общее состояние экономики в стране, здравоохранение, социальная политика, ЖКХ и проблемы в сфере образования», – рассказал он.

При этом, по словам эксперта, положительным изменением является то, что россиян стала меньше беспокоить проблема инфляции, уровень которой значительно снизился за прошедший год.

«Две последние проблемы из десяти, называемых более часто, коррупция – от 8 до 10%, и на последнем месте инфляция и рост цен. Это главное завоевание этого года. Раньше инфляция не исчезала из первой тройки. Более того, чаще всего она занимала первое место, но в этом году инфляция резко снизилась, даже больше, чем планировал Минфин и ЦБ, и в результате наши сограждане фиксируют, что эта проблема если не решена полностью, то по крайней мере меньше нас беспокоит», – резюмировал Валерий Федоров.