Маленький Иисусик не помог: партия мэра Львова стоит на грани развала

09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Городской голова Львова, лидер партии «Объединение «Самопомощь» Андрей Садовой признал, что его партия по итогам выборов оказалась на грани развала и обьявил, что вскоре часть народных депутатов покинет парламентскую фракцию «Самопомощи» и примкнет к другим политическим силам, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«В ближайшее время часть народных депутатов от „Самопомощи“ покинет фракцию. Парламент доживает последние месяцы, и политики определяются со своим будущим и потенциальными новыми попутчиками», — написал сегодня Садовой на своей странице в Фейсбук .

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По его словам, «Самопомощь» ждет внутренняя перегруппировка. «Мы идем в процесс формирования нового состава кандидатов, который состоится по принципу „открытых списков“. Дальше пойдут те, для кого это действительно дело жизни», — отметил Садовой.

Он также поблагодарил своих однопартийцев за сотрудничество: «Как бы ни сложилась судьба тех, кто решит покинуть „Самопомощь“ в этот момент, и какими бы ни были их мотивы, я хочу поблагодарить их за их труд. Не скурвились, не изменяли избирателям и принципам, делали то, что могли, хотя были в значительном меньшинстве».

Напомним, в ходе первого тура президентских выборов партия Самопомощь поддержала одного из аутсайдеров гонки экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Однако союз Садового с Гриценко не прибавил последнему голосов, в результате чего он финишировал с меньшим рейтингом, чем имели оба политика по отдельности.

На сьезде Самопомощи, во время выдвижения Садового кандидатом в президенты его супруга обьявила, что идти в президенты ему посоветовал маленький Иисус, явившийся мэру во сне.