Выборы
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09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Украина
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Маленький Иисусик не помог: партия мэра Львова стоит на грани развала

Городской голова Львова, лидер партии «Объединение «Самопомощь» Андрей Садовой признал, что его партия по итогам выборов оказалась на грани развала и обьявил, что вскоре часть народных депутатов покинет парламентскую фракцию «Самопомощи» и примкнет к другим политическим силам, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«В ближайшее время часть народных депутатов от „Самопомощи“ покинет фракцию. Парламент доживает последние месяцы, и политики определяются со своим будущим и потенциальными новыми попутчиками», — написал сегодня Садовой на своей странице в Фейсбук .

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По его словам, «Самопомощь» ждет внутренняя перегруппировка. «Мы идем в процесс формирования нового состава кандидатов, который состоится по принципу „открытых списков“. Дальше пойдут те, для кого это действительно дело жизни», — отметил Садовой.

Он также поблагодарил своих однопартийцев за сотрудничество: «Как бы ни сложилась судьба тех, кто решит покинуть „Самопомощь“ в этот момент, и какими бы ни были их мотивы, я хочу поблагодарить их за их труд. Не скурвились, не изменяли избирателям и принципам, делали то, что могли, хотя были в значительном меньшинстве».

Напомним, в ходе первого тура президентских выборов партия Самопомощь поддержала одного из аутсайдеров гонки экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Однако союз Садового с Гриценко не прибавил последнему голосов, в результате чего он финишировал с меньшим рейтингом, чем имели оба политика по отдельности.

На сьезде Самопомощи,  во время выдвижения Садового кандидатом в президенты его супруга обьявила, что идти в президенты  ему посоветовал маленький Иисус, явившийся мэру во сне.

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